Cucchiai di cacao in polvere 5

Come preparare i Waffles al cacao:

Mettere in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, mescolare e aggiungere mano a mano tutti gli ingredienti liquidi fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Ungere la pasta per Waffles con l’olio di semi e versare un po’ di impasto e cuocere per 5 minuti. Tagliare il cioccolato e fare sciogliere a bagnomaria. Servire i Waffles caldi, aggiungere il cioccolato sciolto e spolverizzare con lo zucchero a velo

Ne esistono diverse varianti, tipiche del Belgio, della Francia, della Germania, della Scandinavia e dei Paesi Bassi. In Italia esiste un dolce simile nella tradizione abruzzese e molisana chiamato ferratella, nella Alta Val Chisone e nella Alta Val di Susa esistono dei dolci simili chiamati “gòfri“, in Canavese una preparazione assimilabile prende il nome di “ofela“. Un dolce molto simile è il “pancake” e della stessa famiglia fanno parte anche le crespelle e i biscotti croccanti, come le tegole dolci.