violenze-e-vessazioni-sui-minori,-indaga-la-procura:-arresti-eccellenti-in-toscana

Otto persone arrestate e 16 indagate, due anni di indagine condotte dai carabinieri che avrebbero scoperchiato un giro di corruzione ai più alti livelli. Vittime i bambini, secondo la Procura di Massa, che avanza ipotesi gravissime, la cooperativa Serinper che gestisce l’accoglienza in diversi comuni della provincia avrebbe pensato solo al profitto senza curarsi del reale benessere dei più piccoli. Con l’accusa di corruzione e traffico di influenze illecite, a vario titolo, sono finiti in manette, tra gli altri, un dirigente dell’Asl e il sindaco di Villafranca in Lunigiana, dove è presente una delle strutture gestite dalla cooperativa. Il primo cittadino, secondo l’accusa, in cambio di tre assunzioni di amici di lunga data avrebbe “concesso in deroga alla Serinper di operare nella struttura ’Bastian’ di Villafranca nonostante il personale del comune e l’Asl avessero già segnalato gravi carenze strutturali”. Troppi minori disagiati rispetto a quanto la struttura potesse contenerne, spiegano dalla Procura, e per il primo cittadino l’accusa, inoltre, di aver omesso di revocare le autorizzazioni al funzionamento e accreditamento e di disporre immediatamente la chiusura dell’immobile. Ma in paese tutti lo difendono e ritengono infondate le accuse

La Procura: cibo scadente e insufficiente, qualcuno calmato con i farmaci

Non solo Villafranca, gli occhi della Procura anche su altre strutture della provincia, vengono a galla racconti raccapriccianti di bambini costretti a dividersi il pasto, frigoriferi vuoti, qualcuno calmato con i farmaci perché troppo esuberante. I PM parlano di connivenze e favoritismi che legavano politica, sanità e giustizia: nell’inchiesta, infatti, è finito anche un giudice del tribunale dei minori Firenze.

L’obiettivo il profitto, ogni minore porta denaro e il silenzio è spesso ripagato con l’assunzione di un amico o di un parente. La cooperativa Serinper, al centro del polverone, in 6 anni avrebbe aumentato il fatturato di ben 13 volte, da circa 200 mila euro a oltre 2 milione e 700 mila. Tanti dubbi, toccherà adesso alla magistratura fare chiarezza.

La cooperativa nel caos: dipendenti senza stipendi e fornitori che non inviano più gli alimenti per i bambini

I lavoratori della cooperativa Serinper si sono riuniti in assemblea per discutere della situazione di totale incertezza, non sono stati ancora pagati gli stipendi di novembre e non c’è alcuna chiarezza sul futuro.

“La gestione della assemblea – commentano i sindacati Cisl Fp e Fp Cgil – è stata molto complicata poiché non capita tutti i giorni che le organizzazioni sindacali si trovino in una condizione che vede controparti (vertice cooperativa Serinper) e interlocutori istituzionali agli arresti domiciliari con capi d’accusa pesantissimi. Dall’assemblea è emerso che alcuni fornitori hanno cominciato a sospendere l’invio di generi alimentari per sfamare i bambini delle strutture. Che fine faranno le lavoratrici delle quattro strutture per le quali sono partite le ordinanze di chiusura per mancanza di requisiti? Dov’erano i soggetti preposti al controllo in tutti questi anni? Perché chi doveva controllare non lo ha fatto?”.

Ma ci si chiede soprattutto chi si farà carico del vitto di queste strutture dove sono presenti i bambini, non possono essere loro, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto di una situazione ormai insostenibile.

