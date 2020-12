uomini-e-donne:-d’urso-e-raselli-raccontano-tutto

Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno deciso di spiegare come stanno realmente le cose tra di loro, in seguito a tutte le voci nate su un loro presunto riavvicinamento.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono una delle coppie più amate si Uomini e Donne. I due sono riusciti a far sognare tutti con la loro meravigliosa storia d’amore, finché a fine settembre non hanno annunciato la loro rottura.

I due, hanno spiegato ai fan che la loro decisione era stata dettata dai continui litigi e dalle incompatibilità caratteriali che hanno riscontrato dall’uscita del dating show. Adesso si erano diffuse moltissime indiscrezioni che annunciavano un loro riavvicinamento; a segnalarlo erano stati Amedeo Venza e Deianira Marzano. Di conseguenza, Giulio e Giulia recentemente sono intervenuti per fare chiarezza.

Giulia D’Urso spiega la situazione

Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano svelato che Giulio era volato in Puglia per provare a riconquistare Giulia. L’ex corteggiatrice tramite le sue storie Instagram ha confermato la notizia data dai due blogger e ha spiegato come stanno realmente le cose:

“Non mi fa piacere parlarne, però lo faccio. Non è vero che l’ho lasciato fuori a piangere ne a disperarsi, con una persona con cui ho condiviso tanto non ci riuscirei. Lui mi ha fatto questa sorpresa perché aveva qualcosa da dirmi, non è cambiato niente. Non stiamo insieme, non ci siamo riappacificati, non ci facciamo la guerra. Abbiamo parlato tranquillamente, poi è tornato a casa”.

Giulia poi ha concluso le sue storie ribadendo che ancora non se la sente di approfondire l’argomento e ha chiosato: “Non voglio parlare dei motivi, ma io non sono pazza e lui non è pazzo. Io ho i miei motivo e lui avrà i suoi”.

Giulio Raselli si assume le sue responsabilità

Giulio in seguito alle storie della D’Urso ha deciso di fornire ai fan anche la sua versione dei fatti. Ecco le parole dell’ex tronista:

"La decisione di andare da Giulia è stata mia, è stata una mia pazzia ma semplicemente perché dovevamo parlare di due cose. Non è vero che Giulia non mi abbia aperto e che io piangessi. Giulia è stata educata come sempre, abbiate cura di lei perchè è una persona rara. Io e Giulia non stiamo più insieme perché ci sono state grandi incomprensioni caratteriali, non ci sono stati tradimenti".

Infine poi Giulio ha ammesso di aver gran parte delle colpe: “sono sincero, 80% è colpa mia perché sono stato una testa di caz*o nei modi con lei. Abbiate ancora cura di lei perchè è una bellissima persona, dovevo dirlo”.