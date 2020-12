uccide-il-cugino-73enne-a-martellate-dopo-una-violenta-lite:-arrestata-61enne-a-pedrengo-nella-bergamasca

Al culmine di una violenta lite, una donna di 61 anni ha ucciso, colpendolo più volte con un martello, il cugino convivente di 73 anni. L’omicidio la notte scorsa a Pedrengo, alle porte di Bergamo. La donna è stata arrestata dai carabinieri di Seriate.



E’ stata la stessa donna a chiamare il 118, inizialmente riferendo di un malore. La donna arrestata si chiama Eliana Mascheretti, 61 anni (e non 51 come riferito in un primo momento dalle forze dell’ordine), mentre il cugino ucciso si chiamava Giuliano Mascheretti e aveva 73 anni. Tra l’altro è emerso che quando ha visto il cugino a terra morente, avrebbe tentato di soccorrerlo, chiamando poi il 118. La procura contesta l’omicidio preterintenzionale. Nella villa di Pedrengo abitavano solo loro due, i cui padri erano fratelli. Entrambi non erano sposati e la convivenza aveva più volte dato origine a problemi. La donna di professione è ingegnere, mentre il cugino era un professore in pensione.