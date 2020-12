tortelli-di-zucca,-la-ricetta-di-magro-della-vigilia-di-natale

Ingredienti

1 Kg zucca

400 g farina

200 g mostarda

160 g Grana Padano Dop

80 g amaretti secchi

6 pz tuorli

2 pz uova

olio extravergine

burro

salvia

sale

pepe

Durata: 4 h Livello: Medio Dosi: 10 persone

Per la ricetta dei tortelli di zucca, tagliate la zucca a fette, eliminate i semi e disponetele ben allargate in due placche da forno. Conditele con sale e un filo di olio, quindi infornatele a 180 °C per circa 30 minuti. Sfornatele, fatele intiepidire, quindi ricavate la polpa e schiacciatela con una forchetta; salate, se serve, e pepate. Tritate finemente la mostarda e unitela alla zucca, insieme con gli amaretti sbriciolati e il grana grattugiato. Valutate l’umidità dell’impasto: se fosse troppo bagnato, aggiungete qualche cucchiaio di pangrattato o, meglio, altri amaretti sbriciolati. Fate riposare il composto per 2 ore.



PER LA PASTA: Impastate la farina con le uova, i tuorli e un pizzico di sale. Lavorate il panetto finché non sarà omogeneo e liscio. Lasciatelo riposare avvolto nella pellicola per 2 ore. Stendetelo in sfoglie sottili, disponetevi sopra il ripieno in mucchietti equidistanti grandi come noci, quindi ripiegate la sfoglia e chiudete i ravioli, tagliandoli poi con una rotella dentellata, ottenendo circa 60 ravioli di 4×4 cm. Lessateli in acqua bollente salata e scolateli delicatamente. Conditeli con abbondante burro fuso con un ciuffo di foglie di salvia e grana grattugiato.