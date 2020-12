selvaggia-lucarelli:-kim-kardashian-come-fedez

Le polemiche di Selvaggia Lucarelli stavolta sono state dirette ad una star internazionale. La giornalista, infatti, nelle ultime ore se l’è presa con Kim Kardashian e nello specifico con un suo particolare gesto!

Solo qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli aveva detto la sua su Fedez e sulla polemica in mezzo alla quale era finito dopo aver pubblicato il video in cui, a bordo della sua Lamborghini, girava per le strade di Milano distribuendo soldi a sconosciuti.

Selvaggia aveva trovato il gesto davvero di cattivo gusto e così aveva scritto un lungo articolo su “Il Fatto Quotidiano”. Ora le stesse accuse mosse al rapper sono state dirette ad un altro volto noto: Kim Kardashian!

Selvaggia Lucarelli contro Kim Kardashian

Con uno screenshot di un articolo trovato su Twitter la Lucarelli ha puntato il dito contro Kim Kardashian. Il post incriminato parla dell’ultima mossa della moglie di Kanye West che, con il proposito di diffondere amore nel mondo, ha deciso di donare 500 a 1000 persone a qualche fortunato tra i suoi fan.

Viste le difficoltà vissute in questo strano anno, infatti, la donna ha annunciato che coloro che risponderanno al suo tweet avranno la chance di vincer del denaro.

Alla Lucarelli, però, ancora una volta non è andato giù il voler comunicare a tutti i costi la cosa. Insomma, Selvaggia non ha gradito questo bisogno della celebrity di parlare sui social della sua volontà e non fare, invece, la solita vecchia beneficenza in silenzio.

In sostanza, anche qui probabilmente vale lo stesso commento che la donna aveva riservato al rapper:

“Non c’entra nulla col fare del bene. È fare show col bene, che è un’altra cosa.”

aveva detto. Che dite, anche l’intento della Kardashian era lo stesso?