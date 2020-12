Paolo Palumbo Oristano: C’è un bambino che cammina su un filo sottilissimo sospeso nell’aria.

Spread the love











C’è un bambino che cammina su un filo sottilissimo sospeso nell’aria. Prova a restare in equilibrio, a non cadere, a trasformare in arcobaleno il paracadute che lo accompagna verso terra in caso di caduta. Perché la vita, nonostante tutto, ha bisogno di colori e di essere vissuta. Anche se vivi in condizioni di difficoltà, se una tigre ti appare davanti agli occhi per metterti paura, se dall’età di 17 anni convivi con la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Paolo Palumbo oggi ha 23 anni. Nella difficoltà della malattia, dell’impossibilità di muovere braccia e gambe, ogni giorno trova il coraggio e la forza di mettersi in gioco, di gustarsi tutto il meglio che la vita può offrire. E adesso, lo fa anche attraverso una canzone disponibile dal 27 novembre su tutte le piattaforme ed animata anche da un bellissimo video che potete vedere su youtube.

“Quella notte non cadrà” non è solo il titolo che ha dato al brano che ha contribuito a scrivere ed a cantare, è «il mio inno alla vita». Ma c’è di più. Se il bambino equilibrista che appare nel videoclip rappresenta il difficile tentativo di Paolo di resistere agli urti della vita, la Tigre che ne rappresenta invece le paure viene domata da un artista fuori dagli schemi: il cantante Achille Lauro, visto come un alter ego che aiuta e protegge il giovane Paolo.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Paolo Palumbo ed Achille Lauro, dunque, oltre a scrivere insieme il testo della canzone l’hanno anche cantata in coppia. In che modo?

«L’ho cantata grazie a un sistema creato da Enrico Melozzi, che sintetizzando vecchi audio della mia voce mi permette di cantare con una voce artificiale molto fedele all’originale»,

spiega Paolo dalla sua pagina facebook. Melozzi si è anche occupato della musica e della produzione, mentre il videoclip è stato ideato e diretto da Giovanni e Marcello Crispino per Uollascomix Studio. Quello proposto, quindi, «è un brano forte e poetico, un incontro artistico tra due mondi apparentemente lontanissimi che insieme cantano l’importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili, e di non mollare mai. Perché non è ciò che ci accade nella vita a fare la differenza, ma come reagiamo».

E Paolo lo sa bene, perché in questi anni si più volte messo in gioco ed ha reagito con tutta la sua forza alle difficoltà imposta dalla malattia. Anche grazie al costante impegno di suo fratello Rosario, che lo sostiene sempre e gli è accanto per aiutarlo a realizzare tutti i suoi sogni.

Perché la Sla non ha mai fermato i sogni e gli obiettivi di Paolo. Basti pensare che l’ex-presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, lo ha incontrato qualche anno fa a Milano durante il “Seeds&Chips Global Food Innovation Summit”. Senza dimenticare, grazie alla passione per la cucina e alle sue competenze come chef, nel 2017 ha pubblicato con Luigi Pomata il libro “Sapori a colori” che raccoglie tante ricette pensate per tutti coloro che hanno problemi di deglutizione o altre patologie che impediscono un normale procedimento di nutrizione.

Fino a febbraio 2020, quando è ospite di Amadeus al Festival di Sanremo dove ha fatto ascoltare il brano autobiografico “Io sono Paolo”.

«Sono felicissimo – dice Paolo – e ammetto anche molto emozionato. Viva la vita».

Non resta che ascoltare il brano, lasciandosi coinvolgere anche dalle suggestive immagini del video, sognando insieme a lui, accompagnandolo mentre la sua sedia a rotelle si trasforma in un’astronave che gli permette di viaggiare e di esplorare l’universo. Senza paura. Perché come canta Achille Lauro in versione domatore di tigre «imparerò che a soffrire, sopra un filo sottile, quel bambino su quel filo quella notte non cadrà».

Mi piace: Mi piace Caricamento...