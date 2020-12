operatore-sociosanitario-ferisce-con-le-forbici-un-anziano-paziente-e-fugge-dalla-clinica-maugeri:-ricercato

Un operatore sociosanitario in tirocinio alla clinica Maugeri di Pavia ha aggredito e ferito al collo con un paio di forbici un 86enne ricoverato. E’ accaduto ieri pomeriggio nel reparto di Riabilitazione neurochirurgica, il 36enne di Casteggio (Pavia) è fuggito ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.



L’anziano ferito è stato trasferito al Policlinico San Matteo, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata: tuttavia nelle ultime ore le sue condizioni sarebbero migliorate, tanto che secondo i medici l’86enne non sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo essere stato ferito, il paziente è stato soccorso da un chirurgo e un anestesista del reparto dove è avvenuto il fatto, che hanno provveduto a bloccare con un bendaggio l’emorragia di sangue provocata dal taglio al collo.



Rimangono da stabilire le ragioni dell’aggressione all’anziano da parte dell’allievo oss.

L’aggressore è un allievo Oss di una scuola professionale che stava svolgendo il tirocinio alla clinica Maugeri da circa un mese.