megane-markle-investe-in-una-linea-di-golden-milk-con-funghi-adattogeni-e-superfood,-a-base-di-latte-d’avena

Megane Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, torna a far parlare di sé ma stavolta non per la sua vita privata o per i rapporti con la famiglia reale. La duchessa ha deciso di lanciarsi in un nuovo business e diventare un’imprenditrice nel settore del benessere naturale.

Megane sta investendo in Clevr Blends, una start-up americana, tutta al femminile, che produce latte d’avena istantaneo, definito “latte del benessere”, alcune varianti sono infatti arricchite ad esempio con il matcha o la curcuma (creando una variante di golden milk a cui vengono aggiunti funghi adattogeni, probiotici e altro).

Ad aiutare la duchessa in questo suo primo investimento ufficiale è la star della tv americana Oprah Winfrey.

In una dichiarazione in cui si annunciava la sua decisione di investire nel marchio, guidato dalla cofondatrice e CEO Hannah Mendoza, Meghan ha sottolineato il suo interesse nel sostenere le società fondate da donne. A Fortune la duchessa ha fatto sapere:

“Sono orgogliosa di investire nell’impegno di Hannah nell’approvvigionamento di ingredienti etici e nella creazione di un prodotto che personalmente amo e ha un approccio olistico al benessere“.

L’interesse di Meghan verso il settore del benessere è noto e la duchessa prima scriveva proprio di salute naturale in un blog, “The Tig” (ormai chiuso), dedicato al corretto di stile di vita. Si è parlato diverse volte anche della sua passione per lo yoga.

Meghan ha contattato il team Clevr dopo aver provato il latte di latte d’avena dell’azienda, che ha debuttato in una caffetteria pop-up di Santa Barbara nel 2017. L’azienda del sud della California ha sede vicino a Montecito, dove Meghan e suo marito, il principe Harry, si sono trasferiti all’inizio di quest’anno.

Tra i loro vicini di casa vi è proprio Oprah Winfrey, nota conduttrice e autrice televisiva americana che ha mostrato il latte d’avena istantaneo sul suo profilo Instagram seguito da 19 milioni di follower.

Clevr prevede di utilizzare l’investimento fatto dalla duchessa (di cui non si conosce l’entità) per espandere la propria attività, che attualmente vende quattro diversi tipi di latte istantaneo di avena oltre che una macchina per fare il cappuccino (d’avena ovviamente) e una tazza da viaggio.

Il marchio si è inoltre impegnato a donare l’1% delle entrate alle organizzazioni che lottano per la giustizia alimentare negli Stati Uniti, denaro che attualmente va a El Centro SB di Santa Barbara, un’organizzazione di mutuo soccorso e comunità.

Ovviamente, la visibilità offerta dalla notizia dell’investimento di Meghan e la pubblicità da parte di Oprah, hanno fatto andare a ruba i prodotti tanto che l’azienda ha dovuto comunicare che gli ordini potrebbero non arrivare prima di Natale.

Fonte: Fortune

