mara-venier-su-antonella-clerici,-senza-freni-dice-parole-che-nessuno-si-aspettava-“il-suo-momento-no-…-”

In televisione pochi possono dirsi davvero amici ma, a volte anche se i telespettatori non lo sanno ci sono rapporti veri di stima e di affetto.

I rapporti amicali più conosciuti sono quelli tra Carlo Conti ed Antonella Clerici che, fino a qualche anno fa comprendeva anche Fabrizio Frizzi ma, a volte, per caso si scopre che conduttori, attori trascorrono anche le estati insieme come recentemente ha raccontato Cristian De Sica di Sabrina Ferilli. Si sa che molto amiche sono, appunto la Ferilli con Maria De Filippi, Gerry Scotti con Rudy Zerbi .

Ma, a sottolineare spesso la loro amicizia, sono state Mara Venier e Antonella Clerici.

Il rapporto che lega Mara Venier e Antonella Clerici

Mara Venier e Antonella Clerici sono molto amiche ma non da tantissimi anni ma, da quando hanno recuperato il loro rapporto, non si sono mai nascoste. Si sono sempre augurate buona fortuna, si sono fatte gli auguri di compleanno e ognuna delle due conosce molto bene l’latra.

Mara Venier è andata ospite da Antonella Clerici nella sua trasmissione È sempre mezzogiorno quando ha compiuto 70 anni e in quell’occasione la Clerici ha detto: “Compie 70 anni e ne dimostra venti di meno, le vogliamo dedicare la sua torta preferita” e si trattava della sacher.

Quando poi è venuta fuori che per Mara Venier questo sarà l’ultimo anno alla conduzione di Domenica in e per la sostituta si era parlato proprio di Antonella Clerici, Antonella Clerici è di nuovo intervenuta sull’argomento in occasione di un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv dicendo: “Assolutamente, io conosco bene Mara. Per lei Domenica In è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”.

Mara Venier dopo The voice senior ha espresso il suo parere su Antonella Clerici

Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In, quella del 20 dicembre ha detto: “Sono molto felice per la mia amica Antonella, per voi e il programma, ma soprattutto per Antonella che tornava da un periodo non eccellente. Sono felice per te, ti voglio bene e ti mando un bacio”.

The Voice Senior, ha riscosso un grandissimo successo in termini di ascolti e la trasmissione ha davvero entusiasmato. A vincere è stato Erminio Sinni che faceva parte del team con a capo Loredana Bertè.

Gli coach erano Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi e Clementino.

Tutti sono piaciuti tantissimo.

Gigi D’Alessio, uno dei giudici, ha detto: “Ha vinto The Voice Senior, ha vinto il format, la giuria, ha vinto soprattutto Antonella Clerici, Rai 1, gli addetti alle luci, tutti”.

Fino a qualche anno fa Antonella Clerici e Mara Venier non andavano molto d’accordo, infatti, in un’intervista a Vanity Fair la Clerici aveva detto che la Venier era “cattiva dentro”.

E, ancora: “… ero reduce da Domenica In con Conti, Weber e Venier, un’esperienza umanamente terribile, con Mara Venier non ci siamo prese. È una persona cattiva dentro. Stop”.

