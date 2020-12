L’AMORE TRA FRATELLI! Oggi coccole tra fratelli, non fanno mai male: Paolo Palumbo

Chi è Paolo Palumbo? Il giovane di Oristano si batte con coraggio per aiutare chi come lui è malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), malattia neurodegenerativa mortale. Una battaglia che gli richiede sforzi immani a quali non si sottrae mai stupendo, e commuovendo, parenti e amici nonché lo stesso Amadeus che l’ha voluto all’Ariston. Nei giorni scorsi ha ripetuto che vuole essere “scomodo” per richiamare l’attenzione sui malati di questo tipo e sulla necessità di intensificare la ricerca. Con la partecipazione a Sanremo vulle anche raccogliere i fondi per costruire un centro per l’assistenza dei disabili in Sardegna. Durante le sua battaglie Palumbo ha conosciuto l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama al quale ha regalato il suo libro di ricette “Sapori a colori” dedicato a chi, per colpa della malattia, non riusce più a godere del cibo.