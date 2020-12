Il teatro è vivo, viva il teatro! Dal Martinitt una piattaforma esclusiva per spettacoli online registrati ad hoc.

Spread the love

Le sale sono chiuse, aprite i vostri salotti… Dalla società La Bilancia un dono di Natale per il pubblico ma anche per il mondo dello spettacolo, così duramente colpito dalle norme anti-Covid. Un nuovo progetto di spettacoli online, realizzati appositamente, dalla regia movimentata, a più angolazioni, quasi cinematografica, che regalerà emozioni e la sensazione di non sedere sulle poltrone di casa, ma su quelle rosse di velluto. Debutto con LUCI (E OMBRE) DELLA RIBALTA, dalla incontenibile compagnia di 39 SCALINI. Online dal 24 dicembre.

Porte chiuse, luci spente, sipario abbassato e silenzio assordante… A questo ci ha costretti la pandemia, ma il teatro è vivo e nulla può zittirlo.

La società La Bilancia, che gestisce il Teatro Cinema Martinitt di Milano e il suo gemello Teatro de’ Servi di Roma, ne è convinta. Ancora una volta, non si ferma e lancia un invito: in attesa che il teatro possa tornare ad accogliervi, accoglietelo voi nelle vostre case, ma non con il “solito” streaming.

“Niente spettacoli dal vivo? Allora noi vi mostriamo che il mondo dello spettacolo è vivo, nonostante tutto” afferma Stefano Marafante, presidente de La Bilancia, introducendo la novità di una piattaforma online tramite cui acquistare a un prezzo promozionale (ma comunque rispettoso del lavoro di tutti coloro che ruotano attorno alla realizzazione di uno spettacolo, già tanto penalizzati dai decreti anti-Covid) commedie portate in scena ad hoc e riprese volutamente in modo “vivace”, evitando cioè il classico metodo statico con telecamera esclusivamente frontale.

I due teatri de La Bilancia, il 24 dicembre, debuttano online con una programmazione in streaming a pagamento, che vuole però proporre novità e spettacoli realizzati appositamente per la piattaforma, capaci di “sfondare” lo schermo e intenzionati a ricreare il più possibile nei salotti di casa l’atmosfera e le emozioni del teatro dal vivo. Il debutto bussa con discrezione ma anche grande entusiasmo alle porte di casa, proprio a ridosso del Natale, offrendo un’occasione di godere in famiglia di uno spettacolo nuovo, di regalarlo ad amici e parenti e contemporaneamente di sostenere il mondo del teatro, che si reinventa ma non si svende.

Come Strenna di Natale si è scelto di regalare al pubblico del Martinitt un nuovo spettacolo della compagnia che portò sul nostro palco con grandissimo successo 39 SCALINI.

Ecco tutti i dettagli:

Spettacolo: LUCI (E OMBRE) DELLA RIBALTA

Quando: dal 24 dicembre

Dove: all’indirizzo spettacoli.commedieitaliane.it (con piccola “anteprima” grazie a foto, trailer e sinossi dello spettacolo)

Come: acquistando direttamente online con le principali carte di credito un codice di accesso allo spettacolo, valido 30 giorni

Quanto: prezzo promozionale di 10 euro (invece di 15 euro)

LUCI (E OMBRE) DELLA RIBALTA

di Jean-Paul Alègre, diretto da Leonardo Buttaroni

con Marco Zordan, Alessandro Di Somma, Diego Migeni e Yaser Mohamed. Produzione La Bilancia.

Un successo internazionale, ripreso da ben 250 compagnie dopo il debutto a Friburgo nel 1997. Una commedia satirica, carica di umorismo, acrobazie linguistiche e non solo. Dagli incontenibili interpreti di

“39 scalini”, applauditissimo spettacolo di humor noir della stagione 2019-2020, una nuova, vorticosa performance “all’ultimo respiro”, dove attori, ruoli, costumi e scena sono intercambiabili.

In un’atmosfera allegra, a tratti poetica ma soprattutto demenziale, si ride dei teatranti che riproducono se stessi. Un teatro nel teatro, da crepapelle.

Sei episodi, tanti personaggi diversi, molte avventure e un unico mondo: il teatro. Attori alle prese con gli ultimi preparativi prima dello spettacolo, altri che subiscono le follie e gli isterismi di un regista, la grottesca storia di un suicidio non ancora avvenuto, uomini venuti dal futuro. Il tutto su un palcoscenico, tra realtà ed illusione teatrale.Una divertente e paradossale commedia ricca di humor e giochi di parole sul teatro, i suoi meccanismi, le sue atmosfere, il suo universo, i suoi ritmi, per sorriderne, rimanerne affascinati e amarlo ancora di più, anche in video.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano. Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano. Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.