i-controller-xbox-dedicati-a-the-mandalorian

Uno è dedicato a Din Djarin alias Il Mandaloriano e l’altro a Grogu, meglio noto come Baby Yoda

(Foto: Microsoft)

C’è la forte possibilità che i controller Xbox in versione speciale e esclusiva che diventeranno presto più di valore potrebbero essere proprio quelli dedicati alla serie The Mandalorian che rappresentano i due protagonisti ovvero Grogu – per tutti rimasto Baby Yoda – e appunto Il Mandaloriano ossia Din Djarin. Sono due esemplari unici, preparati proprio Xbox, che li ha messi in palio su Twitter.

Per celebrare il successo planetario di The Mandalorian e il recente lancio delle console di nuova generazione Xbox Series X e S, Microsoft ha confezionato due controller con grafica unica e personalizzata, che facilmente diventeranno in breve tempo un oggetto del desiderio per i fan della serie in onda su Disney+.

Il controller arancio è dedicato a Baby Yoda con il pad direzionale che riprende il colore dell’incarnato del Bambino. Il pad azzurro piazza il Mandaloriano sulla destra con l’azzurro che fa da sfondo. La personalizzazione è solo a livello grafico, per il resto non cambierà nulla del controller dell’ultima versione di Xbox che vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione dedicata.

This is the way. Follow @Xbox and RT with #TheMandalorianXboxSweepstakes for a chance to win controllers inspired by @TheMandalorian. No purchase req. Open to residents of 50 US (+D.C.), 18+. Ends 7pm PT 12/28/20. Rules: https://t.co/D9Dbrd2Kty pic.twitter.com/gzFNW1CSQn — Xbox (@Xbox) December 17, 2020

Come fare per mettere le mani sui controller Xbox personalizzati The Mandalorian? L’unico modo è partecipare all’estrazione dalla pagina Twitter di Xbox Us, retwittando il post con l’hashtag ufficiale #TheMandalorianXboxSweepstakes entro il 28 dicembre. Purtroppo, però, l’iniziativa è aperta soltanto agli utenti americani. In alternativa ci sono questi controller Xbox vecchio modello con base di ricarica che usciranno a breve, ma che sono già esauriti (e costano ben 189,99 euro).

Che valutazione raggiungeranno questi controller unici? Potrebbero davvero entrare nella cerchia di memorabilia videoludici di altissimo valore, come successo di recente per la cartuccia di Super Mario Bros. 3 venduta a 130.000 euro oppure il prototipo Nintendo Playstation battuto all’asta per oltre 300.000 euro.