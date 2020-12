giulia-de-lellis-esasperata-dopo-i-furti-subiti:-“sono-sconvolta”

Spread the love

Giulia De Lellis esplode e racconta sui social le disavventure che ha dovuto affrontare: “Sono sconvolta”, afferma esasperata

Giulia De Lellis è ormai un pilastro stabile del mondo social. Nasce come protagonista indiscussa di “Uomini e donne“, nella quale veste i panni della corteggiatrice del bello Andrea Damante e poi inizia la scalata del successo come influencer.

La giovane arriva alla popolarità a soli 19 anni, mostrando immediatamente il suo carattere determinato e la sua caratterizzante testardaggine. Durante quell’esperienza al famoso programma di Maria De filippi conosce Andrea Damante, con il quale rimane fidanzata fino al 2018.

I due si mostrano fin da subito complici ed alla fine a portarsi a casa il bel tronista fu effettivamente la De Lellis sbaragliando tutta la concorrenza. Rimasero insieme fino al 2018 facendo sognare milioni di fan che avevano visto la loro storia d’amore fin dagli esordi.

Affronteranno poi una crisi dovuta probabilmente alla partecipazione della De Lellis alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e ai tradimenti di Damante. Sebbene sarebbe proprio questa l’ esperienza che ha ispirato l’influencer a scrivere il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” la crisi ha segnato definitamente la coppia che si lascia.

Dopo la relazione con Damante, è stata fidanzata con il cantante Irama, vincitore di Amici 2018, ma la relazione ha avuto vita breve. Successivamente De Lellis ha infatti confermato di aver ritrovato l’amore con Andrea Iannone, motociclista già ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Insomma una diva a 360 gradi che grazie all’attenzione ottenuta entrando nel mondo dei reality, oggi è una delle influencer più seguite d’Italia. Il suo profilo Instagram conta oltre 4 milioni di follower.

Giulia De Lellis e l’annuncio sui social

E proprio su i suoi profili social Giulia De Lellis continua a farsi conoscere ed a condividere con i suoi fan. Promuove e sponsorizza abiti ed intimo, dispensa consigli e risponde ai fan raccontando loro episodi della sua vita privata.

Proprio poche ore fa, la bella influencer ha commentato sul suoi profilo Istagram un malumore che sta vivendo. “Sono sconvolta” annuncia. Dopo non aver mai parlato di questo argomento la giovane rompe il silenzio e racconta la sua esperienza.

Sembra infatti che la De Lellis abbia subìto diversi furti nelle ultime settimane. In una storia di Istagram racconta : “Quest’anno ci sono un sacco di corrieri ladri! Mi arrivano i pacchi vuoti” racconta ai suoi fan.

“Le spedizioni stavolta sono un disastro, rubano un sacco di cose“, insiste l’influencer. Ma anche in questa occasione non perde il buon umore e ironizza con una smorfia buffa ” Ma non perdiamo quello spirito di festività e gioia. Mi raccomando!“.