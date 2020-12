giulia-de-lellis-derubata-dai-corrieri?-“sono-sconvolta!”

Siamo a pochissimi giorni dal Natale e molti si stanno affrettando per ultimare i preparativi e comprare i regali da mettere sotto l’albero, tra cui Giulia De Lellis che, sulle stories di Instagram, sta condividendo alcuni pensieri di Natale da fare ad amici e parenti.

Come moltissimi, anche la nota influencer si è rivolta all’e-commerce per gli acquisti natalizi, lamentando però alcune falle che si verificherebbero in fase di spedizione:

Coi pacchi è un casino, mi stanno rubando un sacco di cose, a me arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono sconvolta! Ovviamente, ho più e più volte segnalato l’accaduto, ma mi sarà successo almeno 4/5 volte; mi arrivano i pacchi degli acquisti online e mi arrivano vuoti, me li bucano sotto e si prendono il contenuto. Non so veramente cosa pensare.

Poi l’influencer ha chiesto ai suoi followers se episodi simili fossero capitati anche a loro: circa l’88% ha risposto di no, mentre il restante 12% si sarebbe ritrovato nella stessa situazione della De Lellis.