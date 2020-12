gf-vip:-zorzi-fa-infuriare-massimiliano-morra

L’irriverente Tommaso Zorzi recentemente parlando di Massimiliano Morra si è lasciato andare ad una divertente imitazione dell’attore. Morra non ha per nulla gradito il gesto del gieffino e ha sbottato su Instagram.

Tommaso Zorzi in questi tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto la possibilità di conoscere Massimiliano Morra. Tra l’attore e l’influencer non è mai nato un rapporto di amicizia, al contrario, i due si sono scontrati in più di un’occasione.

Tommaso ha più volte ribadito di non gradire il fatto che secondo lui, Morra non ha mai preso una posizione, esprimendo il suo pensiero sempre in maniera enigmatica e poco chiara. Zorzi di recente chiacchierando con gli altri gieffini ha nuovamente ripetuto il suo pensiero sull’attore e si è anche lasciato andare ad una sua divertente imitazione!

Massimiliano Morra sbotta su Instagram

L’imitazione di Massimiliano Morra fatta da Tommaso ha molto divertito i Vipponi nella casa. A quanto pare però l’attore non ha per nulla apprezzato il gesto dell’influencer e ha sbottato su Instagram. Massimiliano tramite le sue storie ha risposto a Tommaso lanciando anche una velenosa frecciatina:

“Pensa ai tuoi continui ribaltamenti nei confronti degli altri che prima li mandi in nomination e poi te ne penti. Oppure che volevi lasciare la Casa tante di quelle volte e poi non lo ha mai fatto. Mr. Coerenza”.

Morra ha attaccato Zorzi riferendosi alla recente nomination di Stefania Orlando, e ai continui sbalzi d’umore di Tommaso. Inoltre poi, ha anche chiosato: “Mi diverte che parli ancora di me… Lascia perdere il dialetto napoletano, non è per te….”

Lo scontro a distanza tra Tommaso e Massimiliano però non è finito qui; infatti lo staff che controlla il profilo Instagram di Zorzi ha voluto replicare alle parole dell’attore scrivendo ironicamente:

"Il 21-12-2020 verrà ricordato per il fatto che Massimiliano sia finalmente riuscito a prendere una posizione. Speriamo la mantenga…"

Adesso tutti si stanno chiedendo se il Grande Fratello Vip darà a Morra la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con Tommaso.