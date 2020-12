gf-vip,-malgioglio-torna-per-superare-il-trauma-con-arisa

Il Grande Fratello Vip fa una doppia sorpresa all’ex vippone Cristiano Malgioglio: Arisa e il panettone. Ce l’avrà fatta la Malgi a superare il suo blocco e la visione dolorosa del Natale?

Cristiano Malgioglio viene fatto rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Viene mandato nel giardino del cucurio, Dove c’è la scatola degli abbracci. Al centro del giardino c’è un grosso parti con un grande fiocco rosso.signorini gli comunica che a breve lo raggiungerà una persona a lui molto cara che vuole fargli un regalo di Natale. Ed ecco che appare Arisa.

"Che meraviglia vederti. Sono felicissimo. Tu sai quanto io ti amo. Sono contento che Alfonso e il Grande Fratello mi abbiano fatto questo regalo. Io ho una ammirazione pazzesca, se tu fossi nata in Francia saresti la nuova Edit Piaf. La tua è la voce più bella d'Italia. Siamo vicini di casa, a me queste feste mettono una tristezza fortissima, poi subito dopo il Natale mi ricarico".

Arisa è molto felice che il suo amico Cristiano la “abbia desiderata e sono venuta a portarti il panettone. Sarebbe bello mangiarlo insieme. Ma tu a Natale sarai a Roma e io a Milano”. Anche la cantante sa che il panettone è un simbolo che fa male a Malgioglio, gli ricorda la mamma che non c’è più da più di 20 anni. E il fatto che Cristiano abbia scelto proprio lei per vincere quel blocco che gli fa tanto male.

“Ti aspetto prestissimo, passa questo Natale con gioia, cerca di essere felice con quello che possiamo. Tutti quanti stiamo facendo così adesso”

gli dice ancora la professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi.

”Sono felice. Dopo aver visto te sono più che felice. Grazie per questo bellissimo regalo. Ti amo”, le dice Malgioglio

Malgioglio e il panettone con gli amici del GF Vip

Alfonso Signorini sa che questo Natale dovrà essere quello della svolta nella vita della Malgi, che è necessario per lui provare a superare quel blocco mentale che ha: “Devi sapere che tutti noi vogliamo che per te sia un Natale speciale. Ti sei aperto con noi, hai detto che da quando non c’è più la tua mamma non è più voluto toccare il panettone e fare festa e dividere questa festa con gli altri”. La Malgi ribadisce che per lui

“Il Natale è un trauma; il Grande Fratello riesce a tirarti fuori delle emozioni fortissime e io mi sono lasciato andare su cose mie private. È stato molto bello. Io sono troppo sensibile, divento un leone quando sono in scena, ma quando torno a casa mi chiudo in me stesso“.

Cristiano apre finalmente il pacco e trova un mega panettone. Alfonso lo invita a prenderne un pezzettino e ad andare davanti alla vetrata che collega il cucurio con la casa. Malgioglio tra le lacrime strappa un pezzettino di dolce e va a condividerlo con i suoi ex coinquilini: