gf-vip:-chi-ha-nominato-chi?-in-nomination-urtis,-lorenzini,-ruta-e-de-grenet

È tempo di nomination (di nuovo): i vipponi del Grande Fratello Vip mandano al televoto tre new entry (Urtis, De Grenet e Lorenzini) e la veterana Maria Teresa Ruta. Ma quando ci sarà la resa dei conti con il pubblico al televoto?

Al Grande Fratello Vip le nomination non si fermano mai. E anche durante la diretta di lunedì 21 dicembre 2020 i vipponi della casa sono stati chiamati a decidere chi dei loro coinquilini si sfiderà lunedì prossimo (venerdì 25 dicembre il GF Vip non andrà in onda) al televoto. La prima ad essere chiamata a fare un nome è Dayane Mello, la vippona immune. La sua nomination fa arrabbiare Tommaso Zorzi, che è il suo prescelto perché “è arrivato il momento di aprirsi alle persone oppure di dirmi che non c’è niente da fare tra di noi”.

La replica di Zorzi non si fa attendere: “Stasera sto prendendo botte da orbi. Io non è vero che non mi sono mai avvicinato a Dayane, dico solo che aspetto che si avvicini lei quando è di buon umore”.

Pierpaolo Pretelli fa la nomination nel segreto del confessionale e nomina

“Sonia (Lorenzini) perché abbiamo scherzato ma non mi cerca mai, non c’è empatia“

Stefania Orlando pesca il pacchetto regalo (che sostituisce il piramidale) con il fondo nero e fa la nomination palese:

“Nomino Samantha (De Grenet), nella casa non ho avuto discussioni con nessuno, soltanto questo incontro con Samantha che non mi ha salvato dall’immunità dicendo ‘largo ai giovani’. Stasera dico a lei la stessa cosa”.

La De Grenet va in confessionale:

“Se prima potevo pensare di nominare Maria Teresa, non lo faccio perché in qualche modo ha tentato di venire da me a chiarirci, invece non mi è piaciuto la motivazione di Stefania questa sera, perché ci siamo parlati più volte. Io le avevo spiegato la cosa e lei mi aveva detto che aveva capito. Evidentemente non era così. Quindi la nomino, felice di nominarla”.

Maria Teresa farà il suo voto nel segreto del confessionale:

"La puntata scorsa dopo quella clip (si riferisce a Filippo Nardi, ndr), alcune persone mi hanno accusato di non aver parlato con la persona interessata senza sapere che io lo avevo fatto. Ci eravamo ripromessi di prenderci il nostro tempo. Queste persone erano Samantha e Sonia. Nomino Sonia perché Samantha nel frattempo ha fatto il gesto di venirsi a spiegare. Invece a Sonia ho dovuto chiederlo io stamattina".

Sonia si “vendica” della Ruta in nomination

Sonia Lorenzini pesca il pacchetto con il fondo rosso:

“Niente di personale, ma non mi tornano chiari dei comportamenti di Maria Teresa, l’unica persona che non ho ancora inquadrato“.

Tommaso Zorzi va a “sputare l’osso”, come da sottolineato Signorini, in confessionale:

“Io a questo punto del gioco non voglio nominare gli ultimi arrivati perché trovo più giusto nominare i veterani e nomino Andrea (Zelletta, ndr). Secondo me arrivati a questo punto del gioco bisogna portare avanti le persone che possono continuare a dare e secondo me Andrea ha dato tutto”.

Alfonso signorini gli dà un suggerimento: “Non andare a dirgli che lo hai nominato”.

La gaffe di Alfonso Signorini

Alfonso chiama poi Andrea Zelletta in confessionale. Ancora una volta sbaglio il cognome e lo chiama Damante. L’ex tronista di Uomini e donne si risente un po’ e gli dice: “

Alfonso ricordati barzelletta, togli bar e ti rimane zelletta

alla fine nomina Maria Teresa che ha fatto delle battute per le quali si è impegnato molto ma non è riuscito a ridere perché non le ho capite”.

Rosalinda Cannavò fa la nomination palese e punta il dito contro Sonia Lorenzini perché

“oggi mi ha parlato in maniera un pochino troppo forte. Siccome qui sento dire spesso che chi ha dei modi più contenuti si deve adattare a chi ha modi più aggressivi, questa cosa non mi va. E poi basta con sta storia che sarei gelosa di Dayane”.