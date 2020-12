elisabetta-gregoraci-si-mette-da-parte-per-amore:-“tornate-insieme”

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, è stata protagonista dell’edizione del GfVip 5 grazie all’amicizia con Pierpaolo Petrelli

Nella puntata del 21 dicembre del GfVip 5, condotto da Alfonso Signorini, non sono mancato di certo colpi di scena e momenti strappalacrime.

Uno dei momenti più toccati è stato quello che ha messo al centro dell’attenzione, Cristiano Malgioglio, a cui è stata fatta la sorpresa di Natale. Lui che non lo festeggia da anni, dopo la morte della sua cara mamma, è stato raggiunto dalla sua amica Arisa che le ha portato in dono un panettone.

Altro momento toccante sono state le lacrime dell’ex velino, Pierpaolo Petrelli che nonostante le voci sulla relazione prima con Elisabetta Gregoraci ed ora con Giulia Salemi, ha ammesso di amare ancora la madre di suo figlio, Ariadna Romero.

La scorsa settimana, infatti, l’ex compagna e madre di suo figlio , gli aveva riservato una meravigliosa sorpresa.

Al Grande Fratello Vip la sorpresa è stata un tripudio di commozione e di emozioni: “Lui è il frutto dell’amore”, ha detto il concorrente guardando le foto del figlio.

Elisabetta Gregoraci, si mette da parte con Petrelli

Elisabetta Gregoraci, dopo aver visto come ancora il Petrelli è preso dalla sua ex compagnia, ha deposto le armi, ammettendo di volergli bene ma solo come amica.

Emozionata @Eligreg, ha ammesso che gli piacerebbe che i due tornassero insieme. La scorsa settimana aveva mandato già un messaggio a Ariadna Romero.

La modella ha svelato di essere stata contattata su Instagram.

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato” ha scritto Ariadna Romero nelle sue storie Instagram, per raccontare quanto accaduto.

“È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica” ha aggiunto. La modella ha svelato di essere rimasta conquistata dalla dolcezza di Elisabetta Gregoraci, che nella casa del GF Vip ha costruito un rapporto molto speciale proprio con Pierpaolo Petrelli.

“È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene” ha concluso Ariadna Romero.