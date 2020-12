crema-di-latte:-una-nuova-armonia-in-cucina!

Fluida e delicata, è perfetta per sperimentare in cucina grazie alla sua abilità nel combinare gli ingredienti di ricette dall’animo più contemporaneo. È arrivata una nuova armonia in cucina e si chiama Chef Crema di Latte. Ti dimostriamo il perché, con tre ricette firmate da noi

Chef la conosciamo tutti. Una marca che ha fatto dell’innovazione la sua filosofia. Crema di Latte è la novità 2020, inedita sul mercato: si parla di una nuova consistenza, nuove modalità di utilizzo e una nuova confezione. Insomma, un nuovo modo di cucinare. Pensata per spadellare e per essere utilizzata nelle cotture, con la sua consistenza fluida e il suo sapore delicato permette di sperimentare ai fornelli, creare nuove armonie e nuovi abbinamenti di ingredienti e gusti, adatti anche a quelli più etnici.

Non solo, Crema di Latte si presta sia per ricette salate che dolci… piccolo segreto: ha valori nutrizionali migliori rispetto ai comuni formaggi spalmabili! Ultimo ma non per importanza, la confezione: la bottiglietta è pratica e comoda da usare sia perché si conserva fuori dal frigorifero fino all’apertura, sia perché è possibile dosarne la giusta quantità senza sporcarsi ma soprattutto può poi essere riciclata.

Mettiamo alla prova Crema di Latte!

Abbiamo provato questo nuovo prodotto e lo abbiamo fatto insieme in tre suoi utilizzi: in cottura per cuocere e spadellare gli ingredienti di un primo piatto, in un secondo per la cottura della carne e nell’impasto in un dolce. L’abbiamo provata insieme al nostro chef Marco Cassin e alla guest star Roberto Valbuzzi: il risultato del nostro test lo trovate sul profilo de La Cucina Italiana, insieme a dosi e svolgimento delle ricette. Ed ecco che cosa abbiamo imparato.

In padella per i primi

Per combinare in maniera armoniosa gli ingredienti, mixando e legando i sapori per un risultato cremoso e pieno di gusto. Crema di Latte dà il meglio di sé in padella, per esaltare gli ingredienti – o come abbiamo fatto noi – aggiungendola alle verdure per gli gnocchetti di patate viola, spinaci e mandorle. Una volta aggiunta, si lascia che sobbolla insieme al resto degli ingredienti. Grazie alla sua consistenza fluida, rende la salsa cremosa e delicata, evitando l’effetto “mappazzone”.

In padella e nelle marinature per la carne

Aggiungendo Crema di Latte alla marinatura della carne per farla ammorbidire e rendere il gusto più dolce, per poi procedere alla cottura usando la stessa crema della marinata come legante. È una tecnica usata anche nelle cucine internazionali, e infatti noi abbiamo voluto utilizzare la Crema di Latte per la nostra versione di maiale al curry rosso e mango.

Negli impasti dolci ma anche salati

Per rendere più friabili le frolle, sostituendo una parte di burro, per rendere più morbidi i lievitati, le torte e i plumcake salati o realizzare deliziose ganache. Noi abbiamo realizzato una frolla aromatizzata allo zafferano, ganache di mirtilli e cioccolato bianco. Ma può essere utilizzata per tante altre ricette come pancake, pasta brisée e muffin.