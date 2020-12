Coronavirus nel mondo, Usa superano 18 milioni di contagi. Già somministrati oltre 600mila vaccini

Gli Stati Uniti hanno superato i 18 milioni di casi di contagio da Covid-19. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia è di 319.190.

Somministrati oltre 600mila vaccini

Negli Stati Uniti sono stati somministrati fino ad ora 614.117 vaccini, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). L’Operazione Warp Speed, voluta dal presidente Donald Trump, ha consegnato oltre 4,6 milioni di dosi in tutti gli Stati dallo scorso 13 dicembre. Le dosi spedite sono sia di PfizerBionTech e sia di Moderna mentre quelle somministrate sono solo Pfizer che ha ottenuto l’autorizzazione d’emergenza una settimana prima.

Tampone per chi arriva dal Regno Unito

La Casa Bianca sta valutando l’opportunità di chiedere ai viaggiatori che arrivano negli Usa dal Regno Unito di provare la loro negatività al Covid-19 fornendo l’esito del tampone effettuato nelle precedenti 48 o 72 ore. Lo riporta la Cnn, precisando che di questa ipotesi si è discusso ieri durante la riunione della task force sul coronavirus e che il piano sarà sottoposto oggi al presidente Donald Trump. Dall’annuncio del premier britannico Boris Johnson sulla scoperta di una nuova variante del virus ancora più contagiosa, sono oltre 40 le nazioni che hanno bloccato i collegamenti aerei con il Regno Unito.