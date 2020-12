cenone-di-natale-da-glovo-per-fatebenefratelli-e-sacco.

Un rider della Glovo impegnato in una consegna nel centro della citta’, Genova, 30 aprile 2019. ANSA/LUCA ZENNARO

E’ il ringraziamento per il loro ruolo avuto durante tutto il periodo della pandemia e sono stati scelti come simbolo di questa emergenza: per questo Glovo insieme a 10 ristoranti presenti a Milano hanno deciso di donare 280 pasti per la Vigilia di Natale al personale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Il 24 dicembre, si legge in una nota, Alice Pizza, Burger King, Ham Holy Burger, I love Poke, Panino Giusto, Pescaria, Poke House, Poporoya, Rossopomodoro, 12oz Coffee Joint doneranno le proprie specialità e le recapiteranno tramite Glovo al personale medico e sanitario, che in un giorno di festa come la Vigilia sarà impegnato ad assistere chi combatte contro il virus.

“Abbiamo preparato una sorta di Cenone della Vigilia anticipato da portare a chi, impegnato nella cura e nell’assistenza dei malati, non potrà trascorrere queste ore con i propri familiari.

La risposta della ristorazione milanese, nonostante le difficoltà del settore, è stata unanime e siamo riusciti a organizzare 280 pasti con una varietà di specialità gastronomiche che rispecchiano in pieno l’offerta culinaria meneghina”, commentano i ristoranti aderenti all’iniziativa. (ANSA).