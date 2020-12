Spread the love











Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato direttamente Caterina Balivo, lasciando tutti senza parole, con la minigonna. Lei è una bellissima donna del mondo dello spettacolo, che al momento non è impegnata in televisione con nessun programma. Stiamo parlando di Caterina Balivo, che in queste ultime ore ha pubblicato una fotografia che ha lasciato tutti […]

L’articolo Caterina Balivo: con minigonna e gambe accavallate “Non le indossa” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...