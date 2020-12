bruce-springsteen-torna-a-san-siro?-claudio-trotta-chiede-a-sala-lo-stadio-per-tre-date-del-boss-nel-2022

Tre dita e un sorriso. Il Meazza sullo sfondo. Una cifra: 2022. E un cuore. Se a postare una foto e un testo del genere è Claudio Trotta – il patron di Barley Arts non ha mai annunciato concerti che non fossero già stati fissati – l’equazione è ovvia: Bruce Springsteen, tra un anno e mezzo, tornerà a nella sua casa milanese. Lì dove avrebbe voluto far partire, con quattro date consecutive, il tour di Letter to You. Lì dove ha celebrato il suo ritorno, con le immagini inserite nel video di Ghosts. Tutto chiaro, no? E invece la questione è affatto semplice. Tanto che ieri – come filtra da Palazzo Marino – è arrivato un messaggio diretto da parte di Trotta al sindaco Beppe Sala e all’assessore a Sport e Tempo libero, Roberta Guaineri: dare tempi certi a chi vuole riportare la musica al Meazza.

Un’intera stagione di rock dal vivo è già saltata e anche per il 2021 le speranze sono al minimo, visto il perdurare della pandemia. Musicisti e promoter stanno già pensando al 2022 per ricominciare a montare palchi e amplificatori, sapendo però che qualcuna delle date cancellate potrebbe essere riprogrammata, intasando i futuri calendari.

Springsteen – non è un segreto – vorrebbe tornare a suonare dal vivo. E con la E- Street Band. E presto il suo management potrebbe fare un giro d’orizzonte europeo per immaginare un calendario. Negli stadi e nei palazzetti, non necessariamente in quest’ordine. San Siro, Milano e l’Italia sarebbero naturalmente della partita, di un meccanismo organizzativo complesso: show ancora tutti da costruire, quasi da inventare, in tempi e modi (soprattutto di accesso, distanziamento e deflusso) tutti da costruire e immaginare.

L’ostacolo, paradossalmente, è lo stadio. Il Consorzio San Siro, dopo il digiuno, ha urgenza di riempire prato e tribune dal 2022. Generando, per contrappasso, un effetto- ingorgo tra le richieste di artisti e promoter e il numero limitato di slot, ulteriormente ristretto da Milan e Inter che non vorrebbero esibizioni sul prato del Meazza nell’ultima parte di luglio. Gli spazi per Springsteen, soprattutto per concerti multipli, sarebbero strettissimi, e non solo per lui: Barley Arts, per tornare al messaggio iniziale, ha altri artisti, altre band nel proprio portafoglio potenzialmente in grado di riempire lo stadio, a cominciare dai cari vecchi Ac/ Dc, anch’essi tra i giganti del rock penalizzati dallo stop forzato di due stagioni.

Ecco quindi che il post di Trotta – il neo Ambrogino d’oro, per il momento, declina ogni pubblico commento – che va letto come una sfida. Una provocazione. Alla quale, ieri, ha fatto seguito la lettera alla giunta. Con un messaggio netto: io farei tre date di Springsteen, ma c’è spazio al Meazza? Io porterei anche gli Ac/ Dc, ma siamo sicuri che sia possibile? Un appello, racconta chi ha potuto leggerlo, in cui il promoter lamenta di non aver ottenuto dal Consorzio ” nessun riscontro”, nonostante le richieste. E fa voto di ” non perdere questa grande occasione”, quello del rilancio di Milano che passa anche dalla musica e dal suo stadio. Una domanda rivolta alla città e a chiunque possa e voglia immaginare il futuro prossimo. Quelle tre dita, del resto, hanno già innescato il tam tam tra i fan. Pronti, loro sì, a immaginare un loro calendario, e a immaginarsi sotto al palco del Boss.