Belen Rodriguez decide di non nascondersi più e dice ciò che pensa: “Sei un fallito e un codardo … “

Belen Rodriguez, ha appena terminato la conduzione di un’altra edizione de “Tu si que vales” il programma seguitissimo di canale 5 che vede in giuria Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e , come giudice popolare una bravissima e simpaticissima Sabrina Ferilli.

Durante le puntate si è potuto notare una grande affinità e complicità tutta al femminile tra Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli a dimostrazione che la Rodriguez con le donne lavora molto bene perché ha un bel carattere come più volte ribadito da Maria De Filippi che l’ha definita, in più di un’occasione molto ingenua e come una bambina dall’animo puro.

Belen Rodriguez fuori di sé non nasconde la sua rabbia

Belen Rodriguez che pochi giorni fa, pare, abbia litigato per strada con il fidanzato Antonino Spinalbanese e poi, con i nervi ancora tesi abbia mal sopportato la vista dei fotografi che stavano immortalando quel momento di tensione nella coppia tanto da chiamare i carabinieri per farli mandare via, ha di nuovo perso la pazienza. Vediamo cosa è accaduto

Dopo che il fidanzato Antonino Spinalbanese ha postato una foto sui social di loro due, i commenti sono stati, come al solito, tantissimi. Chi ha apprezzato, ha fatto i complimenti alla coppia, ha espresso giudizi favorevoli ma c’è stato anche chi li ha offesi e criticati.

Dopo l’ennesima critica Belen ha voluto rispondere direttamente a chi l’ha offesa e ha scritto così: “Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone che non si capacita dell‘entusiasmo altrui, perché chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi!”.

E poi ha anche aggiunto: “Della serie caccia fuori le palle e fai accadere qualcosa di bello nella tua vita invece di stare a commentare la mia vita da codardo! Cioè nascosto! Buon 2021!!!”.

Belen e la famiglia al completo festeggiano il Natale in montagna

Belen con tutta la sua famiglia al seguito è partita per la montagna e precisamente in Trentino, nella Val di Sole, nel Lovely Lodge Ravelli, un lussuosissimo e incantevole rifugio.

E’ stato Ignazio Moser , fidanzato di Cecilia, a comunicarlo sui social aggiungendo: “Ci rivediamo l’anno prossimo“.

A partite sono stati anche i genitori di Belen, Veronica e Gustavo oltre al piccolo Santiago, a Jeremias e alla fidanzata.

