belen-e-antonio-bacio-mozzafiato-sulla-neve

Belen si è rifugiata in montagna, per trascorre queste festività natalizie insieme alla sua famiglia e al suo amato Antonio. L’ultimo video postato dalla Rodriguez è una chiara dimostrazione d’amore nei confronti di Spinalbese.

La storia d’amore tra Belen e Antonio continua a far sognare tutti; la showgirl argentina e l’hairstylist attualmente si godono il loro amore tra le bellezze della Val di Sole. Infatti, tutta la famiglia Rodriguez si è recata in Trentino per trascorre insieme le festività natalizie di questo 2020. Antonio ormai, oltre ad aver rubato il cuore della bella argentina, è stato anche accettato da tutta la sua famiglia!

Durante una meravigliosa passeggiata tutti insieme, Belen e Antonio hanno lasciato che la natura e il bianco della neve li avvolgesse e hanno immortalato il loro amore in un meraviglioso video.

Belen e Antonio: l’amore nella neve

Recentemente Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un meraviglioso video che testimonio l’amore per Antonio. A fare da sfondo alla coppia è il magnifico paesaggio innevato che rende l’atmosfera ancora più magica.

Nel video la showgirl argentina e l’hairstylist si scambiano dei baci appassionati e si abbracciano teneramente. La Rodriguez come didascalia del video ha scelto di scrivere semplicemente “Amor en la nieve” che tradotto vorrebbe dire “Amore nella neve”.

Il video in pochissimo tempo è diventato virale nel web, e i fan si sono letteralmente scatenati. In tantissimi hanno apprezzato questa dimostrazione d’amore della coppia; mentre invece molti altri hanno espresso i loro dubbi e le loro perplessità sull’ autenticità del sentimento che lega Belen e Antonio.

Come sempre l’argentina non ha minimamente dato peso alle critiche, e ha continuato a godersi la sua meravigliosa vacanza sulla neve insieme ai suoi affetti più cari.