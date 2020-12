Home » Tv » Beautiful » Soap Opera » Beautiful, anticipazioni 22 dicembre: Brooke non cambia idea su Flo

Scopriamo insieme le anticipazioni di Beautiful per l’episodio che andrà in onda il 22 dicembre 2020. L’identità del donatore di rene viene rivelata: la famiglia è incredula di fronte al gesto di Flo, ma non tutti accolgono la notizia con gratitudine…

Vediamo la trama della puntata di Beautiful del 22 dicembre. Grandi sorprese ci attendono nella soap più amata di sempre. In questo episodio viene svelato a tutti che la persona che ha donato il suo rene a Katie è proprio Flo. Ma se per molti il gesto della ragazza è stato interpretato come sinceramente generoso, per Brooke si è trattato invece di opportunismo.

Wyatt e Sally si confrontano su Flo

Wyatt e Sally sono a casa di Hope e Liam per aiutarli ad accudire Beth e Douglas. Insieme attendono di sapere l’esito dell’intervento subito da Katie, quando finalmente giunge la lieta notizia: l’operazione è riuscita e la Logan è fuori pericolo. Wyatt è molto sollevato perché, racconta a Sally, temeva che il piccolo Will sarebbe dovuto crescere senza mamma, proprio come è capitato a Douglas. I due cambiano poi argomento e finiscono a parlare di Flo: nonostante le molte occasioni, la Fulton non ha mai detto la verità. Wyatt le dà ragione, ma Sally è un po’ preoccupata. Teme che lo Spencer possa cambiare idea, dato che ancora non le ha fatto dono dell’anello di fidanzamento.

Le Logan scoprono che la donatrice è Flo

In ospedale, tutti i presenti vengono a sapere che è stata Flo a donare il suo rene per il trapianto che ha salvato la vita a Katie. Brooke e Hope dubitano però che il gesto sia stato del tutto disinteressato come vuole far credere la Fulton. Secondo loro si è trattato di un atto calcolato, dettato dal desiderio di ottenere il loro perdono. Shauna è contrariata e sottolinea che se non fosse stato per sua figlia, Katie non si sarebbe forse salvata. Katie, incredula, chiede a Flo il perché del suo gesto e la giovane le risponde che lo ha fatto per Will: non voleva che perdesse sua mamma. Katie è commossa e la ringrazia per quello che ha fatto, nonostante in passato abbia commesso dei gravi errori. L’ultima parola però è di Brooke: per la Logan, Flo e Shauna non torneranno mai a far parte della famiglia!