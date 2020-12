Anticipato a stasera Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

Per i fan del maghetto interpretato da Daniel Radcliffe, il momento della maratona in tv è imperdibile. Non importa quante volte hai già visto la saga: non vedi l’ora di riguardarla? Non perdere l’appuntamento con Harry Potter stasera su Canale 5.

A che ora inizia Harry Potter stasera su Canale 5?

Harry Potter stasera va in onda su Canale 5. C’è un cambio di programmazione rispetto a quanto annunciato inizialmente dalla Rete. Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 sarebbe dovuto andare in onda il 24 dicembre 2020. Invece, la Vigilia di Natale non è previsto alcun appuntamento con il maghetto. Adesso che siamo più vicini alla data è ufficiale la variazione di palinsesto.

Harry Potter E I Doni Della Morte Parte 1 Bonnie Wright Interpreta Ginny Weasley E Daniel Radcliffe Intepreta Harry Potter Credits Warner E Mediaset

Qui riportiamo l’orario di inizio comunicato da Mediaset per martedì 22 dicembre 2020: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 dovrebbe cominciare alle 21.20 circa salvo cambiamenti e slittamenti dell’ultimo minuto.

Stasera c’è Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 su Canale 5

Harry Potter E I Doni Della Morte Parte 1 Emma Watson Interpreta Hermione Granger Credits Warner E Mediaset

Harry Potter va in onda stasera con la prima parte de I Doni della Morte. Si tratta del penultimo film della saga o meglio, della prima parte dell’ultimo. Harry Potter sta scappando. La sua fuga è una conseguenza del fatto che la scuola di Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Tu-Sai-Chi. Il Ministero della Magia non è messo meglio, anzi.

In più Harry e tutto il mondo magico dei “buoni” sono provati dalla morte di Silente. Albus ha lasciato un vuoto che – purtroppo – è stato colmato da forze oscure. Harry si sente solo e abbandonato a se stesso. Ha modo di ricredersi nel momento in cui viene aperto il testamento. Albus ha avuto a cuore non solo Harry ma anche Ron e Hermione. I tre ragazzi hanno lasciato il segno nella vita del grande mago. Adesso che lui non c’è più, l’eredità ai giovani resta. Sia a Harry sia a Ron sia a Hermione Albus lascia un oggetto cruciale per la resistenza.

Le grandi battaglie, però, devono aspettare. Questo è il momento della fuga. L’obiettivo è cercare gli horcrux. Sono oggetti o esseri viventi che contengono frammenti dell’anima di Tu-Sai-Chi.

Una volta arrivato a metà del suo percorso Harry si rende conto che anche il suo nemico di una vita sta cercando un oggetto cruciale. Non si tratta di un horcrux…