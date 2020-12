Home » Tv » Alessia Marcuzzi: lei e Kim Basinger sorelle gemelle?

Alessia Marcuzzi come Kim Basinger? Nelle foto pubblicate sembrano sorelle. La conduttrice di Temptation Island e l’attrice famosa per ‘Nove settimane e mezzo’ hanno in comune la sensualità che non hanno mai nascosto in pubblico…

L’indizio lo ha lanciato Alessia Marcuzzi, noi l’abbiamo raccolto. Sul suo profilo Instagram, nelle stories viene ripreso qualche scena di ‘Nove settimane e mezzo‘, il film cult alla fine degli anni ’80, che ha fatto conoscere al grande pubblico Kim Basinger ma anche Mickey Rourke. Una pellicola indimenticabile per le sue scene sensuali, provocatorie. Un film sempre attuale, anche per Alessia…

Nel video che la conduttrice di Temptation Island ha postato sulle proprie stories i due protagonisti giocano, ridono, sono complici. Un riferimento particolare a suo marito Paolo Calabresi? O semplicemente qualcuno gli avrà fatto notare che in Elizabeth McGraw c’è qualcosa di lei. Il personaggio interpretato da Kim è una giovane divorziata, impiegata presso una galleria d’arte a Soho, dove viene presa in giro dalla gente e dai colleghi per l’eccesso di fascino. E Alessia Marcuzzi di fascino ne ha da vendere…

Alessia posta una foto di Kim: ma sembra lei!

Alessia Marcuzzi e Kim Basinger sembrano due sorelle. Sono identiche. Stesso capello biondo e gambe lunghissime. Dettagli di bellezza non certo trascurabili alla quale Alessia unisce tanta simpatia e un modo di fare molto frizzante.

Una bellezza e una sensualità che la conduttrice, anche de Le Iene, non nasconde mai. Non ci riesce. Tutta l’estate scorsa ha mostrato con fierezza il suo corpo al sole. Quello di una donna di 48 anni in perfetta forma fisica. Costituzione certamente, ma anche tanti sacrifici. E quelli Alessia nella vita li ha sempre fatti anche in famiglia. Tommaso e Mia sono i suoi figli, avuti da due uomini diversi, che le hanno dato forza, non le hanno mai tolto nulla, nemmeno sul lavoro. Anche Kim Basinger ha una figlia Eliesse Baldwin e anche la sua vita sentimentale ha avuto spesso alti e bassi proprio come quella di sua ‘sorella’ Alessia…