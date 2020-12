adidas-e-kid-cudi-per-le-nuove-vadawam-326

Il 17 Dicembre saranno rilasciate le nuove sneakers nate dalla collaborazione tra Kid Cudi, rapper statunitense, e Adidas, colosso mondiale dello sportswear. Ecco di cosa si tratta.

Kid Cudi ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo album “Man On The Moon III: The Chosen”. Poche ore fa, poi, ha parlato anche di un imminente progetto con Adidas, che prevedrà l’uscita di una nuova sneaker, che sembra proprio pensata per l’uomo che va sulla luna!

Si tratta della Vadawam 326, una calzatura che prende ispirazione dall’estetica Sci-Fi e che ricorda lo spazio e le tute della NASA. Le linee, però, rimandano anche alle scarpe da basket anni ’90.

Kid Cudi x adidas Vadawam 326

La sneaker, che prende ispirazione anche da Vada, la figlia del cantante americano, sarà disponibile in due diversi colori. “Core Black/Night Grey/Solar” e “White/Ecru Tint/Easy Yellow”, infatti, saranno le declinazioni disponibili per questa scarpa dalla tomaia in pelle liscia e marmorizzata con inserti in pelle scamosciata.

Tre strisce in velcro ricoprono l’allacciatura, garantendo un ulteriore sicurezza e una grande comodità. Sui laterali della scarpa è visibile il numero 326 che, di nuovo, si ricollega alla figlia di Cudi.

Sul tallone è stampato il co-branding e, invece, sulla linguetta è presente l’iconico logo composto dal “fiore”, tipico di Adidas, nero o bianco, a contrasto.

Il sistema di ammonizzazione Torsion, poi, garantisce una calzata unica e rende la calzatura leggera e ideale per tutti i giorni.

Il design futuristico abbinato a cenni retrò rende questo modello un prodotto contemporaneo e di cui, di sicuro, gli shoes addicted del mondo non potranno fare a meno!