a-giulia-salemi-piace-pierpaolo-pretelli?-le-parole-dell’influencer-insospettiscono-il-web

Fanno molto parlare, in queste ore, le dichiarazioni che Giulia Salemi e Pierpolo Pretelli avrebbe fatto a proposito del loro rapporto. Sin dall’entrata della Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 5, infatti, i due si sono trovati subito in sintonia, tanto da scatenare la gelosia di Elisabetta Gregoraci. I due, in ogni caso, si sarebbero avvicinati sempre più tanto da far pensare che tra loro possa esserci davvero del tenero.

In realtà sia Giulia Salemi sia Pierpaolo Pretelli avrebbero fatto delle affermazioni che lascerebbero pensare a un niente di fatto. La Salemi, infatti, si sentirebbe troppo condizionata dal contesto per avere anche solo un rapporto di amicizia con Pierpaolo:

Sono combattuta perché non voglio farmi condizionare dall’esterno e vivermi i rapporti con la massima tranquillità, però non voglio essere io a subire le conseguenze dei loro rapporti, dei loro detti e non detti e dei loro fatti e non fatti (in riferimento a Pierpaolo ed Elisabetta, ndr). Non mi piace doverlo bloccare quando mi fa un abbraccio o una coccola perché sono condizionata. Mi sembra di rivivere il mio Grande Fratello di due anni fa, solo che quella era la MIA storia. Questa non è la mia storia fonte: fanpage.it

Insomma, la Salemi non vorrebbe fare la terza incomoda nella storia platonica che Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci avrebbero avuto nella casa. Dal canto suo Pierpaolo, di fronte a un vero e proprio confronto messo in atto da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, si sarebbe detto disposto a fare dei passi indietro nelle sue attenzioni per la Salemi visto che queste sembrano non farla vivere in serenità.

Pierpaolo, inoltre, sarebbe stato molto onesto con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando a proposito dei suoi sentimenti per Giulia Salemi:

Se mi piace Giulia? No. Per quello che intendi tu. Se mi fidanzerei con lei? Ad oggi no. C’è tanto feeling, siamo molto simili. Sto tergiversando? Io tergiverso sempre. Se ho fatto delle fantasie su di lei? No, ma se le avessi fatte non lo direi fonte: fanpage.it

Questa sera Alfonso Signorini affronterà l’argomento con i diretti interessati?