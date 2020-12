uomini-e-donne:-gianluca-de-matteis-lascia-il-trono

Una scelta sofferta, quella del tronista riccioluto Gianluca De Matteis, che dopo tre mesi di trono ha deciso di lasciare la trasmissione. Per quale motivo?Che cosa gli è accaduto?

Gianluca de Matteis ha preso la sua decisione e indietro non si torna. Il tronista del Trono classico di Uomini e donne ha deciso di lasciare la trasmissione. Il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi è durato più o meno tre mesi durante i quali de Matteis, volendo tirare le somme, ha conosciuto diverse ragazze, ma nessuna di loro è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Probabilmente non era pronto ad innamorarsi, probabilmente Uomini e donne non era il giusto contesto in cui cercare l’amore. Alla fine Gianluca ha dovuto deporre le armi e farsene una ragione: l’unica soluzione è tornare a casa. Da solo. Prendere questa decisione non è stato affatto semplice per lui e infatti durante la puntata andata in onda lunedì 21 dicembre 2020 il ragazzo si è sciolto in lacrime facendo il suo annuncio:

“È molto difficile quello che sto per dire. Maria, ho promesso a me stesso, fin dall’inizio, di essere sempre sincero…Non ce la faccio a parlare”.

Maria De Filippi “aiuta” Gianluca

La conduttrice, allora, ha preso la parola e ha provato a spiegare che cosa stesse cercando di dire de Matteis, seduto al centro dello studio e visibilmente commosso. Queen Mary sa “leggere” gli stati d’animo dei suoi ragazzi ed è sempre pronta a intervenire per dare loro manforte: “Lui decide di lasciare il trono perché si è reso conto che non stava costruendo niente con nessuna delle ragazze che ha incontrato.Poi, rivolgendosi direttamente al tronista, ha aggiunto con tono pacato, rassicurante e comprensivo:

Può capitare, Gianluca. A volte si è predisposti a un incontro, a volte ci sono momenti in cui non lo si è. È onesto fare così, sarebbe stato disonesto fare finta che ti piaccia qualcuno.

La sofferta scelta di De Matteis

De Matteis prende forza e, pur sempre con la voce carica di commozione – in fin dei conti in quel contesto e con quelle persone è stato bene – inizia a spiegare quello che ha dentro: