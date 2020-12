The Voice, Loredana Bertè durissima su Antonella Clerici: “Non si può …”

Spread the love











Antonella Clerici ha condotto “The voice senior” e il programma è stato un vero successo. La formula è piaciuta tantissimo e i quattro giudici, molto ben assortiti, Clementino, Loredana Bertè, Albano e Jasmine Carrisi e Gigi D’Alessio, si sono mostrati più che all’altezza del programma. Anche i concorrenti sono piaciuti tantissimo perché nessuno di loro può ambire ad un futuro di successi ma hanno gareggiato solo per la trasmissione senza alcun secondo fine come , invece, accade normalmente nei reality: se si tratta di personaggi famosi, magari per essere rilanciati in tv come, d’altronde spesso accade, se si tratta di persone comuni per iniziare un lavoro nel mondo della televisione e avere così una chance.

I giudici attaccano Antonella Clerici sulle sue qualità canore ma la più spietata è Loredana Bertè

Il programma è piaciuto tantissimo perchè, oltre a mettere in luce delle persone con delle doti canore strepitose, è risultato anche molto simpatico e allegro e ha ricevuto anche i compimenti da Alessandro Gassmann che lo ha paragonato alla concorrenza definendo il programma che va in onda contemporaneamente a The Voice senior , Il grande fratello vip, “volgare e becero”.

Anche Antonella Clerici si è sottoposta a momenti di simpatia e allegria e così si è messa in gioco cantando ma poi è stata giudicata anche lei dai giudici che non sono stati molto dolci, ma l’hanno giudicata severamente ma sempre con tanta simpatia. Tutti hanno detti la loro ma chi è stata più spietata di tutti è Loredana Bertè che, al termine dell’esibizione della Clerici ha detto: “Tagliate perché altrimenti la gente cambia canale”, e la Clerici le ha anche dato ragione.

La figlia di Sergio Endrigo si scaglia contro The Voice Senior

Durante una puntata di The Voice è stato commesso un errore clamoroso.

La canzone Canzone per te di Sergio Endrigo è stata attribuita erroneamente al Volo. Antonella Clerici, infatti, ha detto che la canzone era del trio Il Volo.

La figlia di Sergio Endrigo, Claudia, fuori di sé, ha scritto così sui social: “Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo???”.

I social l’hanno appoggiata in pieno.

La puntata della finalissima di The Voice è stata vinta da Erminio Sinni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...