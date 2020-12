tappa-braidese-per-l’ambulatorio-medico-e-mobile-dell’asl-cn2-(foto-e-video)

L’ambulatorio medico e mobile dell’ASL CN2, donato dalla Fondazione Nuo­vo Ospedale Alba-Bra Onlus, questa mattina ha fatto tappa a Bra (nel parcheggio di via Rolfo, angolo via Artigianato).

Fiat Ducato dotato di ben due aree adibite ad ambulatorio, con ingresso dedicato per ogni sala, bagno, gradini elettrici e rampe per l’accesso ai diversamente abili, veranda e gazebo per drive through o accoglienza esterna.

In particolare, il servizio si è focalizzato “sulla campagna per la vaccinazione antinfluenzale pneumococchi“.

A coordinare le operazioni, un gruppo di volontari della Fondazione Nuo­vo Ospedale Alba-Bra Onlus con il portavoce Gianni Quassolo.