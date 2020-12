storie-di-carica,-be-charge-continua-a-raccontare-il-cambiamento

Altre tre storie, tutte al femminile, dimostrano che non c’è limite alla possibilità di ripartire, con la giusta energia: il brand le racconta per stimolare piccole e grandi svolte

Ogni storia di cambiamento è personalissima e al contempo universale: si volta pagina partendo da motivazioni soggettive ma si può innescare un processo positivo anche per gli altri, siano esse persone o territori. Ecco perché raccontarle può generare un circolo virtuoso, rappresentando una sorta di ricarica energetica per guardare con più ottimismo e consapevolezza al futuro.

E di ricarica per proseguire il cammino Be Charge se ne intende: il suo network di colonnine per la mobilità elettrica è presente in tutto il paese e ed è in continua espansione, sempre all’insegna della disponibilità e della facilità di accesso, ma anche della sostenibilità grazie a un’energia che viene da fonti sempre green. Il brand del gruppo Be Power ha deciso di ricaricare anche gli animi del pubblico con la campagna Storie di carica che sui canali social e sul sito ha elargito contenuti video di grande ispirazione, grazie al racconto di tanti protagonisti normali e al contempo straordinari. Persone che hanno osato, rischiato o semplicemente messo a fuoco un’evoluzione personale che reclamava spazio.

Un racconto che continua mentre l’anno si conclude e nuovi orizzonti si aprono: tre storie al femminile, tre donne che hanno saputo realizzare sogni e desideri che forse apparivano impossibili. Marzia Barbini ha lasciato una carriera da avvocato, fortemente voluta sin da ragazza, per dedicarsi a una nuova sfida che mette al centro le persone e l’ambiente. Vende, infatti, prodotti di cosmesi e abbigliamento al 100% sostenibili: a bordo del suo cambiamento, salgono quindi indirettamente anche gli altri, perché i piccoli gesti personali fanno la differenza.

La storia di Claudia Spadoni e Martina Pieri, invece, è la dimostrazione che i sogni possono diventare veri e propri format. Cresciute in Romagna, professioniste a Milano nel mondo degli eventi e del digital marketing, hanno contribuito a trasformare in realtà il sogno che apparteneva a un gruppo di vecchi amici di Cesena (di cui facevano parte), passato poi alla storia come Rockin’1000. Come molti ricorderanno, infatti, nel 2015 nella città romagnola era andato in scena un flash mob che aveva visto un migliaio di appassionati musicisti provenienti da tutta Italia suonare Learn to fly al Parco Ippodromo della città romagnola. Davanti a tanta passione, i Foo Fighters, i destinari di questa performance monstre, non erano rimasti indifferenti: la band statunitense guidata da Dave Grohl approdò infatti nella città romagnola per rispondere alla chiamata dei fan (e dell’ideatore dell’evento, Fabio Zaffagnini, amico di Martina e Claudia) con un vero e proprio concerto di ringraziamento ad hoc.

Claudia e Martina hanno contribuito alla realizzazione di quell’impresa che non è rimasta isolata. Il format di Rockin’1000 è andato in scena in altri contesti e affermandosi sempre più come un unicum, confermando l’intuizione originale e più in generale, l’importanza di non smettere di aver fiducia in un sogno per quanto un po’ folle.

Le Storie di carica raccontate da Be Charge sono uniche, tutte accomunate dalla forte volontà dei protagonisti di mettersi in viaggio e scoprire dove li avrebbe portati l’ascolto di sogni, desideri e convinzioni. E in alcuni casi, come abbiamo avuto modo di raccontare, il cambiamento ha incluso il passaggio a una mobilità che impatta meno sull’ambiente e sul pianeta e che sotto molti aspetti è più vicina all’esperienza digital della vita di ogni giorno: con l’app infatti è possibile individuare la stazione più vicina e attivare la ricarica. Con la costruzione del network di colonnine, e con le videopillole della campagna Be The Change, Be Charge ha quindi dimostrato al pubblico che l’energia giusta è la via per ogni svolta.