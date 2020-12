salmone,-sedano-e-mousse

Ingredienti

600 g filetti di salmone fresco

60 g sedano

80 g yogurt bianco

80 g panna fresca

40 g zenzero fresco

1 cipollotto

menta

olio di semi

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 8 persone

Mescolate circa 300 g di olio di semi con 300 g di olio extravergine di oliva.

Spellate i filetti di salmone, metteteli in 4 sacchetti per il sottovuoto con un quarto della miscela di oli ciascuno.

Chiudete i sacchetti sottovuoto e cuocete per 45 minuti a 45 °C con il roner. Il salmone resterà morbido, quasi fondente, ma essenzialmente crudo, perciò assicuratevi di acquistare pesce abbattuto. In alternativa, cuocete il salmone immergendo le buste sottovuoto in una ciotola di acqua mantenuta a 45 °C nel forno.

Mondate il sedano, tagliatelo a pezzetti e cuocetelo in acqua bollente per 20 minuti. Scolatelo, frullatelo e filtratelo per ottenere una crema liscia.

Grattugiate lo zenzero e strizzate la polpa, quindi unite il succo alla crema di sedano, salate e completate con qualche foglia di menta tritata.

Mescolate la panna con lo yogurt, salate e mettete il composto nel sifone; in mancanza del sifone, montate la panna in crema, mescolatela con lo yogurt e disponetela a ciuffi con l’aiuto di una tasca da pasticciere con una bocchetta dentellata. La consistenza sarà più compatta ma ugualmente piacevole.

Servite il salmone (ricavatene 2 tranci per ciascun filetto) scolato dall’olio, accompagnandolo con la crema di sedano e un ciuffo di panna e verde di cipollotto a rondelle sottili.