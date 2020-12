rosa-perrotta-e-lo-sfogo-sui-social:-“devo-tutelare-mio-figlio”

Rosa Perrotta annuncia l’ufficiale rottura sul suo profilo social: si sfoga ed e tuona parole molto pesanti

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

La coppia Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nasce circa tre anni fa durante il programma “Uomini e donne” condotto dalla grande Maria De Filippi. I due che hanno sempre mostrato un grande amore l’uno nei confronti dell’altro stanno da poco affrontando la prima crisi di coppia

Delle difficoltà tra i due protagonisti del programma, se ne parlava ormai da qualche settimana. Ma senza delle linee guida ben chiare effettivamente. E così la bella influencer ha deciso proprio ieri di rompere il silenzio e dare qualche ulteriore spiegazione ai loro fan.

Un videomessaggio in cui la giovane è un fiume in piena, e scusandosi per il tempo di silenzio alla quale stanno assistendo tutti i suoi follower, si sfoga e racconta tutto. La splendida napoletana conferma le difficoltà che effettivamente stano vivendo spiegando però che c’è tutta l’intenzione di recuperare il rapporto.

“Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento“, afferma la Perrotta.

La loro storia d’amore

L’ultimo scatto assieme di Rosa e Pietro risale ad ormai un mese fa. Ed è stato proprio questo che non è sfuggito all’occhio attento dei follower, che abituati a vedere storie Istagram, post e foto della coppia si sono insospettiti.

Dopo la nascita del figlio Domenico, soprannominato dolcemente Dodo’, nell’estate 2019, i due sono sempre apparsi molto complici ed uniti. Ma come naturale che sia è arrivata anche per loro la prima crisi d’amore.

Per Rosa, poi, è stato un momento complesso anche dal punto di vista professionale. La perdita di una persona cara l’ha resa particolarmente fragile negli ultimi tempi tanto da confessare di aver perso peso.

Rosa Perrotta ed il suo video messaggio

Profilo social di Rosa Perrotta

“Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Non posso dire sì, no o forse. Vorrei rispondere a tutti, soprattutto a me stessa, se fosse più semplice. Ci dobbiamo del tempo e della comprensione, ci dobbiamo delle risposte prima di darle agli altri” confessa la giovane.

“Non c’è nulla da nascondere, dobbiamo solo capire. Ho lavorato tanto per costruire quello che ho oggi ma la cosa più preziosa resta la mia famiglia. Cerchierò di tutelarla e salvaguardarla più che posso. Lotterò finché ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione. Spero che tutto vada per il verso giusto e si sistemi”.

Al momento da parte di Pietro, invece, c’è ancora silenzio: è probabile che l’ex corteggiatore non sia ancora pronto a rompere il muro di riservatezza sulla crisi.