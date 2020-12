Home » News » Branko » Oroscopo Branko oggi 21 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sta iniziando una nuova settimana, vediamo cosa prevede l’Oroscopo di Branko per oggi lunedì 21 dicembre 2020. Scopriamo cosa hanno serbo gli astri per i segni finali dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci; in amore, salute, lavoro.

Oroscopo Sagittario oggi 21 dicembre

Cari amici del Sagittario la giornata di oggi sarà particolarmente stimolante. In amore per i single avrete voglia di mettervi in gioco. Nelle coppie con il vostro partner sarete un po’ nervosi, cercate di mantenere la calma. Sul lavoro siete pronti ad iniziare al meglio una nuova settimana. Le vostre energie sono buone.

Oroscopo Capricorno oggi 21 dicembre

Caro Capricorno nella giornata di oggi noterete un miglioramento. In amore per i single è un buon momento conoscere qualcuno, sfruttatelo. Per le coppie il rapporto con il vostro partner, non è mai stato così buono. Sul lavoro riuscirete a trascorrere una giornata serena. Le energie sono buone.

Oroscopo Acquario oggi 21 dicembre

Cari amici dell’ Acquario nella giornata di oggi dovrete essere molto cauti. In amore per i single non è il momento adatto per fare nuovi incontri. Per le coppie potreste essere un po’ nervosi, non prendetevela con il partner. Sul lavoro potreste provare qualche piccolo momento di disagio, ma passerà. Le energie sono discrete.

Oroscopo Pesci oggi 21 dicembre

Caro Pesci per voi si prospetta una giornata molto piacevole. In amore per i single avrete voglia di innamorarvi di qualcuno. Per le coppie, trascorrerete dei momenti molto stuzzicanti con il vostro partner. Sul lavoro sarete pieni di voglia di fare. Le energie sono molto buone.