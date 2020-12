omicidio-del-ginecologo-ansaldi-per-strada-a-milano:-tutto-quello-che-sappiamo-finora

Perché è stato ucciso il dottor Stefano Ansaldi, stimato ginecologo napoletano trovato morto con una coltellata alla gola un sabato pomeriggio prenatalizio a Milano? I carabinieri, guidati dal tenente colonnello Antonio Coppola e coordinati dal pm Adriano Scudieri, stanno cercando di dare risposte a molte domande, in queste ore, partendo da tutti i dati di fatto che hanno in mano. Un omicidio “troppo efferato per ipotizzare una rapina finita male”, ragionano gli investigatori. Nelle indagini dei carabinieri, coordinate dall’aggiunto Laura Pedio e dal pm Adriano Scudieri, è stata disposta l’autopsia. Ecco cosa sappiamo finora.

Omicidio Ansaldi: l’arrivo a Milano da Napoli

Il dottor Ansaldi arriva alla stazione di Milano Centrale in treno da Napoli intorno alle 14,50. Resterà sempre in zona, fino al momento della morte: lo dicono le celle telefoniche agganciate dal suo cellulare nelle ore successive e lo dicono le telecamere di sorveglianza: intorno alle 16 è ancora in stazione Centrale, alle 17,55 una telecamera di zona lo inquadra con la sua borsa di cuoio in mano e il passo tranquillo. Mancano pochi minuti alla sua morte, fissata poco dopo le 18.

Omicidio Ansaldi: il luogo del delitto a Milano

Via Scarlatti angolo via Mauro Macchi, a cento metri dalla stazione Centrale: è qui, sotto i ponteggi che ricoprono un palazzo in ristrutturazione, che il medico viene trovato agonizzante alle 18,06 da un passante che fa scattare l’allarme. Nel palazzo ha sede l’Anaao Assomed, l’associazione dei medici e dirigenti sanitari italiani, una sorta di sindacato della categoria: ma questa sembra essere solo una coincidenza. Non ci sono telecamere puntate sul palazzo e in ogni caso proprio i ponteggi avrebbero reso forse inutile qualsiasi immagine: anche questo un caso che ha aiutato i suoi assassini o quel punto è stato scelto proprio per la mancanza di controllo?

Omicidio Ansaldi: il mistero del viaggio a Milano

Ansaldi parte da Napoli dicendo alla moglie che deve andare a Milano per “vedere delle persone, colleghi di lavoro, gente in arrivo dalla Svizzera”. Chi sono? Non sua sorella, che a Milano vive, ma che sabato sera era già rientrata in Campania per le feste di Natale. Ansaldi sa di non fermarsi più di qualche ora, perché con sé ha soltanto una borsa di cuoio con all’interno un caricabatterie per il cellulare e un pacchetto di biscotti. Ma ha fatto solo un biglietto di andata Napoli-Milano, non il ritorno: come se non avesse certezza dell’orario in cui avrebbe potuto riprendere un treno.

Omicidio Ansaldi: i guanti di lattice e lo smartphone che manca

Sulla scena del crimine gli oggetti trovati sono pochi. Ansaldi aveva nel cappotto 20 euro, il tesserino da medico e la carta d’identità. Il Rolex che aveva al polso viene trovato accanto al cadavere: strappato e abbandonato nella fretta da eventuali rapinatori o caduto nella colluttazione? Manca solo lo smartphone del medico, che probabilmente lo aveva in mano. E vicino al corpo c’è anche il grosso il coltellaccio da cucina abbandonato sul marcapiede, una lama da pane o da arrosto improbabile da portare in giro per un rapinatore da strada. Il medico è stato ritrovato completamente ricoperto di sangue, perché la coltellata fatale l’ha colpito alla gola. Le mani erano protette con dei guanti di lattice: ma questa potrebbe essere stata una precauzione anti-contagio da Covid del medico, visto che aveva viaggiato in treno.





Omicidio Ansaldi: chi era il medico assassinato a Milano

Nel passato del ginecologo 65enne, nato a Benevento ma con uno studio molto avviata a Napoli, non ci sono ombre apparenti, nemmeno di tipo sentimentale: amato dalle pazienti, celebre per le tecniche di fecondazione artificiale e per il garbo, due figlie già grandi, Ansaldi aveva una posizione a Napoli così come il fratello minore Piero, commercialista e presidente della Ansandi & Partners, che offre consulenze anche al Comune e alla Regione Campania.

Milano, ginecologo ucciso in strada per rapina: il luogo dell’agguato

Omicidio Ansaldi, la pista della rapina finita male

Nelle prime ore dopo il delitto si era fatta strada subito l’ipotesi di una rapina finita male. Per l’assenza dello smartphone e quel Rolex per terra, ma soprattutto perché proprio alle 18,15 a poche centinaia di metri da via Macchi un pensionato 72enne, il signor Anacleto G., è stato derubato anche lui di un Rolex da due uomini che poi sono fuggiti a piedi verso corso Buenos Aires e poi in metropolitana. Ma al momento il collegamento tra i due casi si è fatto labile, tanto che le indagini della rapina al signor Anacleto sono state affidate alla compagnia Duomo dei carabinieri per competenza territoriale.