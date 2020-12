Melissa Satta ufficializza la rottura con Kevin Prince Boateng: “Il nostro matrimonio è finito definitivamente”

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”. Così la showgirl ed ex velina Melissa Satta ha ufficializzato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram la rottura con il marito, il calciatore Kevin Prince Boateng del Monza.

Da tempo circolavano indiscrezioni su una possibile crisi tra i due che, finora, avevano mantenuto il massimo riserbo a riguardo. Né Melissa Satta né Boateng hanno fatto nessun accenno alle cause e ai motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio che aveva già vissuto un periodo difficile due anni fa. Ora quel “definitivamente” che la showgirl ha scritto nel suo post sancisce come il loro rapporto non sia più recuperabile.