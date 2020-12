l’inter-supera-non-senza-fatica-lo-spezia-e-resta-in-scia-al-milan.

Inter Milan’s Romelu Lukaku scores on penalty the 2-0 goal during the Italian Serie A soccer match between Fc Inter and Spezia at Giuseppe Meazza stadium in Milan 20 December 2020.

ANSA / MATTEO BAZZI

L’Inter batte lo Spezia 2-1 nell’ultima del 2020 a San Siro centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Il successo porta la firma di Hakimi e Lukaku (su rigore), entrambi a segno nel secondo tempo, prima della rete allo scadere di Piccoli.

Tre punti pesanti che permettono di rispondere al Milan rimanendo in scia ai rossoneri a -1, con 30 punti in classifica. (ANSA).

L’allenatore dell’Inter ha analizzato la vittoria sullo Spezia: “Abbiamo battuto una squadra organizzata, abbiamo concesso poco ma nel primo tempo non abbiamo creato tanto. Dopo Verona avrò un confronto col club sul mercato. Siamo alla sesta vittoria di fila e ben vengano, perché dando continuità si resta in alto in classifica. Sapevamo che sarebbe stata complicata, lo Spezia è una squadra organizzata che ha chiuso tutti gli spazi cercando di ripartire, ha giocatori forti fisicamente. Abbiamo concesso poco, nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo” ha analizzato l’allenatore intervistato da Sky Sport. Il giudizio resta comunque positivo: “È una buona vittoria, considerando che giochiamo ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza: è inutile nasconderci, ora stringiamo i denti e proviamo a finire questo blocco nel modo migliore. Bisogna avere coraggio, senza essere timorosi: non deve accadere”.

“Sarà giusto fare delle valutazioni col club, in maniera intelligente e serena, per capire un po’ che si può fare e cosa no. Gomez? Ho troppo rispetto dei miei calciatori per parlarne. Dopo il Verona capiremo anche cosa si aspettava la società dalla squadra” ha concluso Conte.