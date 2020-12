Le foto della famiglia arcobaleno riconosciuta all’anagrafe di Crema diventano decorazioni di Natale. La sindaca: “Questo è amore”

Addobbi natalizi personalizzati per ricordare i momenti più felici del 2020 di una famiglia arcobaleno, che ha voluto condividerli con chi ha riconosciuto ufficialmente questa loro felicità: Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, ha postato sui social le foto ricevute da Alessandra e Giuseppina, una coppia che negli ultimi mesi ha registrato all’anagrafe cremasca entrambi i figli.

La coppia vive in un’altra città lombarda e si è rivolta per due volte all’amministrazione di Crema per vedere riconosciuti i propri diritti, scegliendo proprio le immagini delle due registrazioni come soggetti delle decorazioni del loro albero. “Le palline di Natale rendono l’albero speciale perché sono piene di colori: tutti i colori dell’arcobaleno, come la nostra famiglia – hanno scritto le due donne – Le foto riescono a fermare ogni attimo, che sarà un ricordo da poter guardare per sempre. Credendo a questo potere della fotografia di testimoniare e mantenere la memoria, vogliamo condividere con voi le nostre palline 2020”.

Un messaggio di affetto e gratitudine che Stefania Bonaldi ha voluto rendere pubblico – con il consenso delle dirette interessate – perché “tocca un tema culturale importantissimo. È l’amore che fa una famiglia e riconoscere i diritti è il modo di amare delle istituzioni”. Tanto più che nel caso di Alessandra e Giuseppina e dei loro figli Leonardo ed Edoardo, come per tante altre famiglie, “non si parla di modelli teorici, ma di persone in carne e ossa che hanno già legami tra loro – continua Bonaldi – Il ruolo dei sindaci è quello di riconoscere questi legami e di dar loro un’ufficialità. È fondamentale parlare di questi temi, perché ci si muove ancora nelle pieghe di leggi che non sono state scritte ad hoc”. Questi auguri speciali rappresentano quindi secondo la sindaca “un messaggio di speranza, particolarmente bello e significativo dopo l’anno complesso che abbiamo vissuto”.