L’ambasciatore Riccardo Milici Riceve un importante riconoscimento per la costruzione della cattedrale in Liberia

La storia della Liberia rappresenta un caso unico nella storia africana. Lo stato nacque infatti per iniziativa di un gruppo di schiavi affrancati di ritorno dagli Stati Uniti d’America, finanziati nel loro avventuroso viaggio da un gruppo di aziende private. La capitale del paese si chiama per questo motivo Monrovia in onore del Presidente James Monroe, che liberò moltissimi schiavi, ed anche la bandiera rievoca quella americana nelle forme e nei colori, in questo contesto oggi L’ambasciatore della Liberia presso l’Italia, S.E. il dott. Riccardo Milici Riceve un importante riconoscimento per la donazione della costruzione della nuova cattedrale che verrà a breve terminata. Alla premiazione erano presenti i rappresentati vescovi di tutta la Liberia di oltre 60 chiese. Riccardo Milici lo ricordiamo nella prestigiosa cover Breakmgazine.it dove gli era stato dedicato una cover al professore.

