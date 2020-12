Anche GIVI partecipa a MotoWeeks, la prima e unica kermesse live del 2020 dedicata alle due ruote dove si potranno scoprire le novità 2021 per il motociclista. In particolare saranno esposte le nuove valigie laterali in alluminio con sistema Monokey Trekker Alaska, la linea di borse morbide stile Cafè Racer Corium e la gamma di soffici per l’off road Canyon. Tutti i prodotti ricordiamo che sono sempre visionabili anche sul sito http://www.givi.it L’iniziativa, organizzata dalla testata #Motociclismo in collaborazione con le principali aziende del settore, si terrà a Milano da venerdì 4 a giovedì 31 Dicembre nella splendida cornice di Piazza Gae Aulenti. Fra i grattacieli del quartiere di Porta Nuova, nuovo cuore pulsante del capoluogo meneghino, uno spazio espositivo di 200 mq sarà aperto al pubblico 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per presentare in anteprima tutte le novità 2021. L’accesso è gratuito. Non solo: durante le quattro settimane di “Salone” sarà possibile seguire lanci e approfondimenti anche sui canali social e sul sito internet dedicato: motoweeks.motociclismo.it

Ecco nel dettaglio i prodotti GIVI in esposizione:

Le nuove laterali con sistema Monokey

Le ALA36APACK2 Trekker Alaska hanno capacità di 36 litri ciascuna, sono prodotte interamente in Italia con materiali eccellenti – alluminio per il corpo e il coperchio, acciaio inox per le cerniere di apertura, tecnopolimero rinforzato per i profili – e presentano un design inedito e brevettato. La maniglia, utilizzabile anche con i guanti, è integrata nella cerniera di rotazione del coperchio, sul quale si trovano anche i 4 passacinghia, ricavati con graduali cambi di piano per conferire una forma elegante all’intera struttura. Aprendo il coperchio si trovano diversi punti di presa per ottimizzare l’utilizzo dello spazio interno. Inoltre sono dotate di un esclusivo sistema ad uncino brevettato (Patent Pending) grazie al quale può inclinarsi senza sganciarsi del tutto dal telaio di supporto. Questo sistema meccanico è stato studiato appositamente per evitare cadute accidentali delle valigie e per facilitare le fasi di carico/scarico e permetterne l’apertura anche in presenza di un bauletto centrale molto ingombrante. Completano i punti di forza del prodotto il coperchio rallentato e completamente apribile senza l’impiego di cinghie o cavi di ritenuta per scongiurare “l’effetto ghigliottina” e la struttura leggera e resistente, in grado di assorbire le vibrazioni e proteggere il contenuto da polvere acqua e oli.

Le nuove Trekker Alaska sono provviste del sistema di aggancio Monokey e sono compatibili con i portavaligie laterali tubolari PL_ _ _, PLR_ _ _, PLO_ _ _MK, PLOR_ _ _MK.

Disponibili in due versioni: Natural o Black con chiavi uguali e terzo cilindretto da montare sull’eventuale topcase.

Prezzo coppia Natural: €568

Prezzo coppia Black: €623.

E188 Maniglia di trasporto supplementare in tessuto imbottito da abbinare alle valigie Trekker Alaska 36lt. Prezzo: € 9,50

Il bauletto del futuro: comodo e performante

V56NN MAKIA MAXIA 4 56 lt Quarta versione dell’iconico MONOKEY®MAXIA, questo nuovo bauletto è caratterizzato da cover nera sostituibile con cover verniciata optional, catadiottri fumé (solo la tech li ha fumè) e inserto in carbon look. In più il coperchio supporta una doppia cover in plastica e alluminio (se stiamo parlando della V56NN non è alluminio) e presenta gruppi ottici /catadiottri che si sviluppano anche sul fascione perimetrale con bordo irrobustito internamente. Può contenere fino a due caschi integrali o modulari.

Prezzo: €317

Per moto, scooter, bici o quad: ecco il Porta Smartphone universale

Adatto a moto, scooter biciclette o quad, il nuovo Porta Smartphone universale S958B può essere fissato anche su veicoli dotati di manubrio con diametro superiore ai classici 22mm o sugli steli degli specchietti retrovisori. In più grazie ad un pratico sistema di fissaggio brevettato da GIVI, l’operazione di aggancio e sgancio è davvero semplice: basta allentare la ghiera sul supporto per regolare la posizione del porta smartphone in base alle proprie esigenze e senza l’impiego di utensili. Dotato di cinghia di sicurezza, aletta parasole, copertina anti acqua, superficie touch sensible trasparente, finestra trasparente posteriore e porta di entrata per l’alimentazione. Completa le caratteristiche tecniche del prodotto il guscio dotato di inserti che assorbono gli urti e le vibrazioni per proteggere il dispositivo inserito.

Prezzo: € 54

La borsa da serbatoio per il mototurismo

Pensata per le moto enduro, UT810 della celeberrima linea ULTIMA-T è una borsa da serbatoio estensibile dalla capacità di 25 litri in Poliestere 1200 D W/R ad alta tenacità e scocca in schiuma polimerica con inserti in Hypalon. E’ provvista del sistema TanklockED che consente di assicurare la borsa alla flangia specifica montata sul tappo del serbatoio tramite chiave di tipo security lock per garantire maggiore sicurezza. Un plus: può essere agganciata e sganciata dalla moto liberamente utilizzando la serratura solo se si lascia il mezzo incustodito. La dotazione di serie comprende: sacco interno waterproof removibile con impermeabilità IPX5, due tasche esterne con cerniera, tasca frontale per chiavi e accessori, tasca portanavigatore/cellulare inclusa nel coperchio, stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità, porta cartina/tablet waterproof estraibile in Tarpaulin saldato ad alta frequenza, spallaccio per trasporto a tracolla, e copertina antipioggia con finestra trasparente. Da abbinare necessariamente alle flange specifiche BF_ _

Prezzo: € 213

In più:

Fascino retrò- la linea Corium

Studiata per moto dal design retrò o cafè racer la linea Corium propone borse dal design classico, realizzate in poliestere nero grana grossa 1200D W/R ad alta tenacità perfette per ogni esigenza.

CRM103 borsa da serbatoio magnetica 8 lt dotata di 4 magneti estraibili per l’aggancio al serbatoio 4 cinghie aggiuntive per permettere il fissaggio su serbatoi non metallici, 2 tasche laterali, tasca removibile porta cellulare, copertina antipioggia.

Colore: nero o testa di moro

Prezzo: € 84

CRM104 borsello da gamba 3 litri perfetto per trasportare piccoli oggetti come chiavi o portafoglio a pantalone, questo comodo borsello presenta cinghia da vita regolabile, cinghie elasticizzate e regolabili alla gamba, copertina antipioggia, 2 tasche separate con chiusura zip. Si aggancia direttamente alla cintura o al passante del pantalone.

Colore: nero o testa di moro

Prezzo: €44,01

CRM106 coppia di borse laterali 13 litri+ 13 litri oltre ad essere provviste di sistema di chiusura impermeabile roll-top e sacco interno estraibile con impermeabilità IPX5 resistente a forti piogge e condizioni estreme, queste laterali offrono la possibilità di essere montate anche su moto dotate di scarichi alti tramite il posizionamento delle cinghie. Si fissano attraverso la fascia da sella CRM105. €54

Per montare le laterali

CRM 105 Fascia da sella: necessaria per il montaggio delle borse laterali CRM102 e CRM106, permette di fissare una borsa singola oppure di una coppia di laterali. Dotata di



asole per il sistema M.O.L.L.E, aggancio rapido di derivazione militare. Prezzo: € 20

Optional

CRM 107 Cuscino da sella: Cuscino da sella da utilizzare come copertura della fascia CRM105. Rende la seduta del passeggero più confortevole quando le borse laterali sono montate. Si fissa alla fascia CRM105 tramite due strap posizionati sul fondo del cuscino. Dimensioni: 25,5 x 21,5 cm. Spessore cuscino 5 cm. Prezzo: € 24

La linea Gravel-T Canyon: ecco le morbide per l’off road

GRT719 Zaino con sacca idrica integrata 3 lt zaino in Poliestere 1200D W/R ad alta tenacità, inserti in Hypalon, materiale esterno ad alta resistenza ai raggi UV



Grazie alla perfetta aderenza al corpo del pilota ed alla sacca HydraPak Elite da 2 litri il prodotto risulta particolarmente adatto all’utilizzo off-road. Dotazioni: sacca principale con sacca HydraPak Givi Elite 2L integrata, sistema di bloccaggio a strappo del tubo di idratazione sullo spallaccio, tasca secondaria portaoggetti, maniglia integrata stabilizzata, schienale traspirante, cinghia di chiusura al petto con fischietto integrato, spallaccio con sgancio rapido per facilitare la rimozione dello zaino dalle spalle, inserti riflettenti.

Prezzo: € 84

GRT720 Coppia di borse laterali 25+25 lt Pensate per moto Enduro off-road, sono dotate di sistema di aggancio/sgancio MONOKEY®, compatibili con i portavaligie laterali tubolari PL_ _ _, PLR_ _ _, PLO_ _ _MK, PLOR_ _ _MK, PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ _ _N (+OFMK). Sono realizzate in Poliestere 1200D W/R ad alta tenacità con schiena in PE termoformato e vantano materiali esterni ad alta resistenza ai raggi UV. Grazie ai passanti laterali di cui sono dotate, permettono di modulare la configurazione del bagaglio per adattarsi a diverse esigenze di carico, dalle brevi escursioni in moto di un giorno ai viaggi più lunghi ed impegnativi. Dotazioni: sistema di chiusura impermeabile Roll Top, cinghie superiori ed inferiori regolabili con chiusura a morsetto per assicurare la tenuta della tensione, cinghie dotate alle estremità di chiusura a pacchetto a strappo, patella frontale dotata posteriormente di una robusta tasca in rete in pvc, 8 passanti laterali per modulare carichi ulteriori come la borsa GRT722, 8 punti di compressione del carico, occhielli laterali per il drenaggio dei liquidi, maniglia ergonomica Sacco interno giallo fluo waterproof nastrato ad alta frequenza (grado di impermeabilità IPX5, resiste a forti piogge e condizioni estreme), rinforzo in plastica removibile per irrigidire il fondo della borsa, stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. Prezzo: € 429

GRT712B Borsone cargo water restistant 40 lt borsone con chiusura a rullo e sistema di aggancio tramite cinghie regolabili dotate di chiusura a morsetto. Materiali: TPU 840D ad alta tenacità, doppia spalmatura – resistente agli strappi, inserti in TPU, saldato ad alta frequenza senza cuciture (grado di impermeabilità IPX5, resiste a forti piogge e condizioni estreme), esterno ad alta resistenza ai raggi UV. Dotazioni:valvola di rilascio dell’aria, sistema di chiusura impermeabile Roll Top, spallaccio regolabile imbottito per il trasporto a tracolla, possibilità di fissare altre borse tramite cinghie su parte superiore, maniglia ergonomica per il trasporto, asole per sistema M.O.L.L.E. sulla parte anteriore e posteriore per il fissaggio rapido di diversi accessori, tasca interna, stampe rifrangenti per una maggiore visibilità, Si fissa a diversi modelli di moto tramite cinghie regolabili dotate di chiusura a morsetto per assicurare la tenuta della tensione e può essere montato in abbinamento con altre borse (modulabile)

Prezzo: da def.

GRT722 Borsa Cargo water resistant 8 lt.,può essere montata sul paramotore delle Maxi Enduro come carico aggiuntivo, o sulla sella e portapacchi oppure in abbinamento alla GRT721 Canyon-Base come borsa laterale e superiore, Inoltre è modulabile con le borse laterali GRT720, come ulteriore carico laterale. Materiali:Materiali: 840 TPU ad alta tenacità, rinforzi in TPU, saldato ad alta frequenza senza cuciture (grado di impermeabilità IPX5, resiste a forti piogge e condizioni estreme), esterno dall’ ottima resistenza ai raggi UV. La borsa è provvista di sistema di chiusura impermeabile roll top e stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. Attacco alla moto e alla sella tramite cinghie. Fissaggio al paramotore ed alla Canyon-Base GRT721 con cinghie regolabili dotate di chiusura a morsetto per assicurare la tenuta della tensione. Prezzo: da def.

Non è tutto: GIVI proporrà al posto delle Corium e delle Canyon le ultime referenze della linea Sport-T, gamma di borse semirigide pensate per il turismo veloce.

GIVI è anche una community sul portale web givixplorer.com, iniziativa editoriale creata per esprimere la passione dei viaggi in moto che accomuna tutti in azienda e per avere un posto dove incontrare quanti, utenti GIVI nel mondo, condividono la stessa passione e amano scambiare esperienze, racconti, emozioni, consigli e itinerari; vi si trovano anche tutorial e le storie dei piloti più famosi con i loro equipaggiamenti; oltre a notizie sui Paesi, le culture e i luoghi da visitare, gli appuntamenti da non mancare come fiere, motoraduni e test ride. Una particolare attenzione è riservata ai grandi viaggiatori, alle rotte meno battute. Quando GIVI organizza un tour, un raid, lo condivide su giviexplorer.com: video, foto, mappe, consigli, appunti.