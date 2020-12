giorgia-palmas-e-filippo-magnini:-quando-il-matrimonio?

Il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini? Ancora senza una data dopo due rinvii a causa dell’emergenza sanitaria. Ma l’ex Velina e il campione di nuoto ormai si sentono già come moglie e marito…

Giorgia Palmas non ha capito come il suo Filippo Magnini sia riuscito a riempirle la casa di palloncini rosa. Eppure ci è riuscito. “È entrato in clinica con me, era in sala parto con me, è uscito con me. Siamo sempre stati insieme anche i giorni prima di andare in ospedale. Non me l’aspettavo proprio…”.

Un gesto d’amore, l’ennesimo dell’uomo che le ha ridato il sorriso, dato una seconda figlia, la prima della coppia. “Stavo tornando a casa con la piccola e non vedevo l’ora di riabbracciare Sofia e di vederla con Mia. Quando sono entrata in casa non ho capito più niente. Filippo mi stupisce di frequente. È davvero pieno di risorse”.

Leggi anche: Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è nata la piccola Mia

Giorgia e Filippo litigano spesso ma poi fanno pace

Tante volte Giorgia Palmas si è chiesta dov’era nascosto Filippo Magnini. “Me lo chiedo sempre, non solo oggi”. Un incontro improvviso, quasi casuale, in un momento particolare per entrambi che l’ex Velina racconta al settimanale “F”.

“Appena conosciuti ci siamo subito avvicinati in una maniera potente e intima. Forse perché entrambi crediamo nella famiglia e nel voler affrontare ogni cosa insieme. Come durante il lockdown. Abbiamo cercato di non perdere la calma, farci forza e cercare di riempire il nostro tempo e quello di Sofia”

Il lockdown ha scatenato liti e incomprensioni in molte coppie, anche nella loro. “Certo. Battibecchiamo spesso, non abbiamo la stessa visione su tutto. Litigare è necessario per confrontarsi. E poi è bello fare pace dopo…”.

Giorgia ha il desiderio di sposarsi con Filippo

Al settimanale “F” Giorgia Palmas non nasconde di avere dei difetti, non nasconde nemmeno quelli del suo compagno con cui ha deciso di vivere il resto della sua vita: “Diciamo che alcuni suoi modi di fare non sempre sono in linea con le mie aspettative“. Ma questo non cambia il suo amore, non cambia la voglia dei due di sposarsi.

Potrebbe interessarti: Verissimo oggi: rivelazioni clamorose di Filippo Magnini

Un matrimonio, prima previsto a marzo, poi spostato a dicembre, ora a data da destinarsi. L’intenzione c’è sempre.