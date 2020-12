gf-vip-cattive-notizie:-annullata-la-diretta-di-natale

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip: il conduttore, gli opinionisti e i concorrenti eliminati, venerdì prossimo non saranno in studio e non si collegheranno con gli inquilini della Casa

Le anticipazioni rivelano che, questa settimana, non ci saranno due puntate bensì un solo appuntamento in prima serata. Salta, infatti, la puntata di venerdì 25 dicembre.

GF Vip, stasera la diretta: salta il doppio appuntamento

Questa sera, puntata in diretta per il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini: una puntata durante la quale non si avrà alcuna eliminazione dei vip in nomination (Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Dayane Mello, Andrea Zelletta e Giulia Salemi). Salta, invece, la diretta del 25 dicembre per far posto ad un film di Boldi. Insomma, un solo appuntamento per questa settimana, che è quello di questa sera.

GF Vip: a Natale, al posto del reality, film e concerto

Per la serata di Natale, quindi, Mediaset ha scelto di far “riposare” Alfonso Signorini e tutto il suo staff di questa quinta edizione del reality show che andrà avanti fino a metà febbraio 2021. La sera del 25 dicembre, al posto del secondo appuntamento serale con il Grande Fratello Vip, a partire dalle 21.40 circa ci sarà il film “Natale da chef”, con protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo, e poi a seguire sarà trasmesso il concerto natalizio di Michael Bublè tenuto al MediaCityUk di Salford. Insomma una serata che sarà tipicamente natalizia.

GF Vip, stasera nessuna eliminazione

Come dicevamo, nessuna eliminazione prevista per la puntata in diretta di questa sera, lunedì 21 dicembre. Signorini ha confermato che il televoto – che vede coinvolti Tommaso, Maria Teresa, Giacomo, Dayane, Andrea e Giulia – non sarà, come è accaduto altre volte, eliminatorio ma, come è diventato quasi una prassi, il meno votato degli inquilini finirà al televoto della settimana successiva.

Grande Fratello Vip, ottimi ascolti

Ma come stanno andando gli ascolti per il Grande Fratello Vip? Decisamente bene, anzi ottimi. Come abbiamo visto, quando è stato sospeso l’appuntamento del venerdì del reality, per far posto alla serie tv “Il silenzio dell’Acqua” (con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti), ecco che, dopo i deludenti ascolti ottenuti della prima puntata della fiction, la settimana successiva è tornato il reality di Signorini, per rimanere, ben ancorato, all’appuntamento del venerdì. Il reality, comunque, dopo un inizio zoppicante, ha continuato a macinare ascolti. La media della prima serata, con il doppio appuntamento settimanale, è arrivata a sfiorare la soglia dei 3,5 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 18 e il 20% e picchi superiori al 25%. Ascolti soddisfacenti, come spiega Blastingnews, anche per il daytime di questa edizione che, nella striscia quotidiana in onda su Canale 5, riesce ad arrivare al 19-20% di share.