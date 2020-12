gf-vip:-antonella-elia-e-il-marito-dell’orlando-lite-sui-social

Spread the love

Nelle ultime ore gli utenti Twitter con #gfvip, hanno assistito ad un interessante quanto inaspettato botta e risposta tra Antonella Elia e Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Ecco cosa è successo.

All’inizio del programma era chiaro che tra Stefania Orlando e Antonella Elia non corresse buon sangue. Col tempo, però, la schiettezza e la simpatia di Stefania hanno conquistato anche la temibile Elia che, proprio nella puntata di venerdì ha fatto i complimenti alla collega.

Le sue parole l’hanno così portata nelle grazie dei tanti fan della Orlando e, tra coloro che l’hanno ringraziata ed elogiata c’è anche il support numero uno della showgirl: suo marito Simone Gianlorenzi.

Ecco, quindi, lo scambio di battute che c’è stato fra loro poche ore fa!

Simone Gianlorenzi: “Grazie Antonella!”

Venerdì sera Antonella Elia ha sconvolto tutti, Signorini stesso, prendendo le parti della Orlando. “Stefania cara, ti volevo dire che io vorrei tanto un’amica che sa amare come ami tu.” aveva detto infatti l’opinionista, nella scorsa diretta.

“Mi fa molto piacere!” aveva risposto la Orlando e, poche ore fa, anche suo marito è intervenuto per ringraziare la Elia. In una sorta di messaggio in codice l’uomo, ripostando il video che ha ripreso il momento, ha scritto: “La misura dell’intelligenza è l’abilità di cambiare. Grazie Antonella, hai dato un messaggio meraviglioso!”

“La sto conoscendo e mi piace sempre di più. D’altronde qualcuno diceva che solo gli stupidi non cambiano idea. E mi avevano riferito cose che a questo punto chissà cosa avevano di vero… e comunque chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io sono notoria peccatrice.“

ha risposto lei che, di fonte all’idea di Simone di eleggerla capo fan club di Stefania ha ammesso di essere sempre stata un pò… viperella.

Insomma il GF non smette mai di regalare colpi di scena.