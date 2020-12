Home » Tv » Grande fratello VIP » GF Vip: anticipazioni stasera: Arisa e Urso ospiti, chi verrà eliminato?

Che cosa riserverà il Grande Fratello Vip ai suoi celebri inquilini? Quali sorprese ha riservato per loro e mostrerà loro durante la diretta di lunedì 21 dicembre 2020? Quale vippone in nomination sarà il meno votato e andrà dunque dritto al prossimo televoto?

Nella casa del Grande Fratello Vip è quasi tutto pronto per la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e in programma oggi, lunedì 21 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5. Nella casa si respira sempre più aria di Natale e la puntata avrà tutto il sapore, il profumo e l’atmosfera natalizia. I vipponi, durante la diretta, riceveranno tante sorprese.

Alberto Urso entra nella casa del GF Vip

La più inaspettata è sicuramente rappresentata da Alberto Urso, vincitore di Amici di Maria De Filippi di due anni fa e da Arisa, attualmente professoressa di canto nella scuola più seguita della tv. I due cantanti porteranno la loro musica all’interno del loft di Cinecittà e “accenderanno” dunque i vip, che si lasceranno andare in canti e cori davvero coinvolgenti.

Naturalmente questo è solo un piccolo assaggio di quello che avverrà questa sera. Signorini lo aveva già annunciato: le puntate del Grande Fratello Vip nel periodo natalizio saranno tutte all’insegna dell’allegria, dei colori, della musica e delle sorprese. E per la puntata in programma per questa sera… già si parla di una diretta bomba! Che cosa in serbo per i suoi VIP il Grande Fratello? Che cosa ha organizzato per loro?

Una sorpresa per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è sicuramente il vippone più amato dal pubblico. L’influencer riceverà questa sera una inaspettata sorpresa che lo lascerà senza fiato. Di cosa o di chi si tratta? Ma sarà l’unico a trovare una sorpresa sotto l’albero o anche altri inquilini del loft di Cinecittà saranno felicemente lasciati a bocca aperta?

I vipponi in nomination

Ricordiamoci che al Grande Fratello non è tutto sempre come sembra e che in ogni puntata c’è una nota dolente da affrontare: il televoto o le nomination. Durante la puntata di venerdì scorso, quella in cui è stato squalificato Filippo Nardi e eliminato al televoto Cristiano Malgioglio, i ragazzi sono stati comunque chiamati a fare alcuni nomi dei loro coinquilini da mandare al televoto questa sera. In nomination sono finiti il chirurgo dei celebrità Giacomo Urtis, l’ex tronista di uomini e donne Andrea Zelletta, la conduttrice Maria Teresa Ruta, le showgirl Giulia Salemi e Dayane Mello e l’influencer Tommaso Zorzi. Nessuno di loro rischia l’eliminazione, ma Il meno votato finirà direttamente in nomination.

