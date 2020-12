Spread the love











In molti hanno puntato il dito contro Fedez a causa delle sue donazioni per strada a Milano, tra questi anche Fabio Volo. Il rapper gli ha risposto così Fedez non si trattiene e alle accuse di Fabio Volo, riguardanti la polemica sulle donazioni del cantante, reagisce immediatamente sfogandosi in maniera ironica in diverse Instagram Stories. […]

L’articolo Fedez risponde ironico alle accuse di Fabio Volo: “Avrei voluto averti al mio fianco” proviene da Leggilo.org.

