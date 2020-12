domenica-in,-mara-venier-non-maschera-la-noia-per-l’intervento-comico-di-stefano-de-martino-“ma-quando-finisci?”,-de-martino-in-imbarazzo,-rimane-di-ghiaccio

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito, da Mara Venier ed è stato, un successo in termini di ascolti.

Tra i vari ospiti c’è stato Zucchero in collegamento che ha parlato molto della crisi che sta vivendo il suo settore e ha chiesto al governo di occuparsene.

Poi Zucchero ha parlato anche molto di sé e ha confidato alla Venier: “Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c’è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta”.

Ma poi ha anche fatto un racconto un po’ doloroso e ha detto: “C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, in tutti i testi, sembra avere un principio di redenzione. Però, proprio quando pensavo che fosse tutto finito, sono capitate delle cose, sia sul lavoro che nella vita privata”.

Ma Zucchero ci ha tenuto anche a dare un’immagine di sé allegra e simpatica da buon emiliano e ha detto alla Venier che è stata al gioco: “C’è un’antica legge nel rock ‘n’ roll: ‘Se è liquido, bevilo; se è secco, fumalo, se è bionda, caricala sul furgone’. Tu saresti fantastica in tour con noi, porti positività e allegria”. E Mara Venier ha risposto: “Caricami dove vuoi”.

Mara Venier si annoia per l’intervento comico di De Martino e non si nasconde

Altro ospite di ieri da Mara Venier è stato Stefano De Martino con Biagio Izzo. I due hanno voluto fare una ospitata comica e oltre a cantare a modo loro “Tu scendi dalle stelle”, De Martino ha letto una lettera indirizzata a Babbo Natale che avrebbe dovuto, nelle su intenzioni, essere simpatica e suscitare ilarità ma così non è stato.

La lettera è risultata lunga e noiosa tanto che ad un certo punto, Mara Venier, visibilmente annoiata ha detto: “Ma è finita questa roba?“.

Stefano De Martino era in imbarazzo e si è fermato per qualche secondo per poi continuare.

Anche i social si sono rivoltati e gli utenti hanno scritto cosi: “Se tratti il pubblico come fosse una massa di idioti, lo aiuti a diventare così” e poi: “Prima l’eccellenza con Zucchero poi il fondo con un ex ballerino di Amici, sopravvalutato e che si sente chissà chi, non fa ridere ed è imbarazzante” ma anche: ” … Mara che dice ‘è finita sta lettera?’. Ho detto tutto“.

